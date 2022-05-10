Варикоз после операции: что делать, чтобы он не вернулся?

Страх и сомнения преодолены, и мы оперативным путем расстались с варикозом. Как себя вести после подобной операции? Что делать, чтобы варикоз после операции не вернулся?

Варикоз после операции: возможные риски

Увы, но удаление пораженных сосудов при варикозном расширении вен (попросту - операция) - еще не гарантия полного избавления от болезни. Чтобы варикоз не вернулся, а также чтобы после операции на вены не возникло потенциально возможных осложнений, необходимо соблюсти ряд мер.

Какие именно осложнения и последствия могут проявить себя после операции? Из наиболее частых - возникновение гематом на протяженности всего удаленного сосуда, а также небольшие кровотечения из ранок (в тех местах, где были сделаны проколы и надрезы). Нередко спустя несколько дней после хирургического вмешательства наблюдается повышенная температура тела, что может объясняться воспалительным процессом в сгустках крови, скопившихся под кожей. Область, где были проведены проколы, нуждается в тщательной и правильной обработке, иначе есть вероятность попадания инфекции в не зажившие еще ранки и развития септических осложнений.

Кроме того, учитывая малоподвижность в послеоперационный период, нельзя игнорировать и довольно высокую степень риска образования тромбов, возникновение флеботромбоза.

Как себя вести после операции

Спустя уже первые несколько часов после хирургического вмешательства, врачи рекомендуют своим пациента не отлеживаться в постели "мертвым грузом". Наоборот - они советуют (в рамках разумного, конечно!) активно двигаться - медленно сгибать и разгибать ноги в коленях, совершать круговые движения ступнями, а также с некоторой фиксацией тянуть стопу "к себе - от себя". Ведь одним только бинтованием и сохранением подвешенного положения конечности (чтобы кровь и лимфа в ногах не застаивались и максимально разгрузили сосуды) усилить скорость венозного кровотока невозможно. Прежде всего необходимо поддерживать в тонусе и "рабочем" режиме сердечно-сосудистую систему в целом - а для этого следует поддерживать максимально разумную двигательную активность.

Но даже когда пациент не двигается (например, во время сна), положение его ног после операции на варикозе должно быть приподнятым - примерно на 10 см выше обычного.

Спустя 1-2 дня после операции врачи советуют активно садиться. Примерно в это же время пациенту делают обширную повязку из эластичного бинта, захватывающую область ноги от кончиков пальцев до колена. С такой повязкой можно уже некоторое время ходить и совершать несложные упражнения из комплекса лечебной физкультуры. Кроме того, в целях дополнительной профилактики тромбообразования, назначают специальный массаж.

Фиксирующие повязки из эластичного бинта придется носить еще около 2-3 месяцев после операции по удалению вен. Кроме того, имеет смысл принимать препараты разжижающие кровь.

Варикоз после операции не вернется, если вести достаточно активный образ жизни и заниматься лечебной физкультурой (особенно полезны плавание и специальный комплекс аква-упражнений). Еще одно из условий правильной профилактики повторного варикоза - здоровое питание. Необходимо насытить свой рацион продуктами, способствующими разжижению крови и обладающими противовоспалительными свойствами. К наиболее полезным в этом отношении продуктам относятся: клюква, красное сухое вино, виноградный сок, томатный сок, морепродукты (содержащие йод), чеснок, лимон, свекольный сок.