Колготки от варикоза: маленькая хитрость против большой проблемы

Колготки от варикоза - один из главных компонентов профилактики этого заболевания и обязательное условие послеоперационного восстановления и склеротерапии. Также колготки от варикоза используют для профилактики тромбофлебита и других осложнений варикозного расширения вен на ногах.

Колготки от варикоза советуют носить уже на первой стадии заболевания, так как стенки сосудов уже не справляются с давлением изнутри и им необходима поддержка.

Для правильной работы колготок от варикоза, в них должно быть соблюдено правильное давление на вены, защищающее их от растяжения и образования варикозных узлов. Этот процесс позволяет нормализовать циркуляцию кровотока и не дает развиваться тромбам в венах. Давление колготок от варикоза на голени избавляет ноги от отечности и боли в мышцах. Важно, что при варикозном расширении вен необходимо использовать только специальные колготки от варикоза.

Обычные колготки, даже самые дорогие и "навороченные" не смогут оказать ожидаемый результат. Флебологи рекомендуют для профилактики варикоза отказаться от обычных колготок с резинкой, которая перетягивает сосуды и нарушает кровоток. Колготки от варикоза продаются в аптеках и специализированных магазинах, причем для их покупки врач должен прописать вам рецепт, где будут указаны необходимые параметры, подходящие именно вам. Так как варикозное расширение вен довольно часто встречается среди мужчин, то существуют как женские, так и мужские модели колготок от варикоза. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Критерии выбора колготок от варикоза

Колготки от варикоза рассчитаны на правильное давление на ослабевшие вены, которое позволяет не пережимать вены, а держать их в своего рода каркасе и не давать крови застаиваться.

Различаются колготки от варикоза по назначению (профилактика или послеоперационный период) и по степени стягивающего эффекта. Колготки от варикоза в данном случае делятся на профилактические и лечебные.

Степень стягивающего эффекта указывается в атмосферном давлении, но в малом масштабе. Так, профилактические колготки от варикоза имеют давление в 10-12 мм рт.ст., а лечебные начинают свою градацию от 20 мм рт.ст.

При явно выраженном варикозе на поверхности ног прописывают колготки от варикоза I или II степени компрессии (от 20 до 45 мм рт.ст), при серьезном внутреннем повреждении вен, врожденной предрасположенности к варикозу назначают III и VI степень компрессии (от 45 до 60 мм рт.ст.).

Колготки от варикоза отличаются от обычного компрессионного белья тем, что давление на все части ноги распределяется равномерно. К примеру, у щиколотки давление составляет 100%, на колене оно уменьшается до 75%, на бедрах давление составляет 50%, ближе к паху уже 20%. Такое грамотное распределение давления помогает наладить правильный ток крови в венах и не давать ей скапливаться и образовывать тромбы.

Woman.ru