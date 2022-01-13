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13 января 2022 20:05

Необычный инструмент в том, чтобы похудеть, который вы ещё не использовали

Пользы от дыхательных упражнений действительно предостаточно. Эта практика связана с более низким уровнем гормона стресса кортизола, пониженным кровяным давлением, улучшенной концентрацией внимания. Было даже показано, что она помогает облегчить хроническую боль.

Ваше дыхание на самом деле может повлиять на вашу потерю веса.

Как дыхательные упражнения помогут похудеть

Таня Г.К. Бентли, эксперт по дыханию, уверяет, что наши представления о потере веса неверны. Жир не превращается в энергию или мышцы, и не выводится с калом. Скорее, лёгкие являются основным органом выделения жира.

Жир на самом деле выводится из организма в виде углекислого газа, когда вы выдыхаете.

Бентли цитирует исследование, проведённое Рубеном Меерманом, доктором философии, в Австралии. Согласно исследованию, когда кто-то теряет 10 кг жира, он проходит через процесс окисления, и в конце концов 8,4 кг выдыхаются в виде углекислого газа, остальные 1,6 кг выдыхаются в виде водяного пара.

Что это означает для вас?

Этот процесс окисления происходит только тогда, когда вы теряете фактический вес - вы не можете ожидать, что ваше дыхание выровняется, и вы сразу сбросите килограммы. Движение и правильное питание по-прежнему важны для похудения.

"Движение, упражнения и диета помогают высвобождать углекислый газ из этих жировых клеток, что помогает изменить всю структуру этих клеток и сбросить вес".

Так что, если вы пытаетесь сбросить упрямый вес, возможно, стоит добавить в свой режим упражнений какое-нибудь дыхание животом. В любом случае, у дыхательных упражнений есть масса других преимуществ для хорошего самочувствия.

womanel.com


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