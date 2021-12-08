Странная вещь, которая подвергает нас повышенному риску деменции

Ваш мозг не похож ни на одну другую часть вашего тела. Хотя вы, вероятно, уже это знали. В отличие от мышц, вы не можете просто поддерживать свой мозг здоровым и функциональным, поднимая тяжести.

Однако есть много способов усилить работу вашего мозга. Интернет изобилует способами сохранить ваш мозг здоровым и функциональным с возрастом, но как насчёт привычек, которые у вас уже есть? Они вредят, либо приносят пользу? WomanEL хочет рассказать об одной, которая приносит лишь вред.

Сосредоточение внимания на негативе

Постоянная сосредоточенность на негативе может повлиять на ваш мозг. Исследования показали, что люди, которые сосредотачиваются на негативных мыслях, чаще страдают деменцией и проблемами с памятью, чем те, кто сосредотачивается на позитивном.

По данным Ассоциации Альцгеймера, у негативных мыслителей в мозгу может наблюдаться более высокий уровень отложения белка, такого же типа, который связан с болезнью Альцгеймера.

Чтобы бороться с этим, эксперты и исследователи рекомендуют упражнения на осознанное мышление как способ манипулировать вашими привычными негативными образцами мышления.

Переживание негативных мыслей и чувств время от времени является частью жизненного опыта человека. Но делать это каждый день уж точно нельзя!

Выработка позитивного мышления - отличный способ снизить риск развития неврологического заболевания, которое потенциально может привести к более резкому снижению когнитивных функций в будущем.

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