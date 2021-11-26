10 вещей, которые нужно делать перед сном

Вечер - время для себя. От того, проведёте ли вы его лёжа на диване или займётесь чем-то полезным, зависит личностное и профессиональное развитие.



В этой статье вы найдёте 10 вечерних ритуалов, которые повысят вашу продуктивность, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайфхакер.

Мы часто пишем о том, как начинать день. Однако по-настоящему успешные люди продуктивны весь день. Даже вечером, когда хочется поддаться усталости и просто смотреть в экран или монитор.

Но вечер - это задел на следующие сутки. От того, чем мы занимаемся в вечернее время, зависит качество сна. А от него, в свою очередь, работоспособность.

Вечер сильно недооценён с точки зрения трансформации жизни и внедрения позитивных привычек. Предлагаем вам провести два-три часа перед сном с пользой. Вот несколько вечерних ритуалов, которые подарят вам энергию, продуктивность и хорошее настроение в новом дне.

Прогулка пешком

Пётр Ильич Чайковский обожал гулять. По воспоминаниям современников, он отхаживал два часа в день, чего бы это ему ни стоило. Пребывание на свежем воздухе способствовало творчеству.

Отправьтесь перед сном на короткую прогулку. Она поможет буквально перешагнуть через заботы и тревоги дня. Вы сможете насладиться покоем и обдумать идеи, которые волнуют вас. Кроме того, ходьба полезна для здоровья.

Анализ дня

Бенджамин Франклин считал время самым ценным ресурсом и щепетильно относился к его распределению. Ежедневно в конце дня он задавался вопросом "Что хорошего я сделал сегодня?" и анализировал прошедший день. Это позволяло ему понять, каких успехов он достиг, а что ещё предстоит сделать.

Попробуйте и вы. Пять-десять минут анализа прожитого дня помогут отслеживать прогресс и своевременно корректировать планы.

Чтение

Многие великие люди читали перед сном. Чтение вдохновляет, помогает генерировать новые идеи. А если вам знакома бессонница, то книга поможет успокоиться и заснуть.

Что читать, зависит от вашего вкуса. Однако не рекомендуются остросюжетные жанры и драматические произведения.

Также не стоит читать при слабом освещении. Если используете электронные читалки, уменьшите яркость экрана до минимума и держите гаджет на расстоянии минимум 35 сантиметров.

Медитация

Утренняя медитация помогает включиться в рабочий режим. Ещё лучше медитировать два раза в день.

Примите удобную позу. Пусть мысли текут естественно: не пытайтесь сконцентрироваться на чём-то или игнорировать что-то. Всё, что наполняло вас в течение дня, должно остаться в прошлом.

Вечерняя медитация поможет "обнулить" разум и войти в грядущий день открытым новому опыту.

Комендантский час

Свет связан с выработкой мелатонина и кортизола. Темнеет - повышается уровень мелатонина. Это позволяет нам как следует отдохнуть. Рассвело, и повышается уровень кортизола - организм готов к свершениям. По крайней мере, так задумано природой. Но в XXI веке люди перед сном смотрят в экраны ноутбуков, планшетов и смартфонов. Почему это вредно, подробно читайте по ссылке ниже.

Это одна из причин, по которой следует устраивать перед сном "комендантский час". Никаких гаджетов! Другая причина заключается в том, что цифровой шум также снижает качество сна.

Отправляйте девайсы на ночь в режим полёта. Тогда ваше спокойствие и ваш сон не потревожит ни уведомление о комментарии к фото, ни очередная email-рассылка, ни SMS с суперпредложением от банка (почему они присылают их ночью?).

Установки

Перед сном разум не менее чуток к информации, чем утром. Поэтому вечер - отличное время для личностных установок.

Используйте позитивные аффирмации:

чтобы стимулировать уверенность в себе;

настроить себя на успех;

абстрагироваться от мнения других;

сосредоточиться на своих целях;

мотивировать себя на упорный труд и так далее.

Важно правильно составить аффирмацию, а также произносить её вслух (лучше перед зеркалом). Такой ежевечерний аутотренинг может разрушить накопленные годами внутренние стереотипы.

Дневник

Ведение личного дневника - это не прихоть графомана. Психологи утверждают, что, выражая чувства и мысли на бумаге или в электронном виде, мы делаем жизнь более осознанной. Порой запись в дневнике позволяет вскрыть и разрешить проблемы, таившиеся глубоко в подсознании.

Вечер - идеальное время для "разговора" с дневником. О чём писать? О событиях уходящего дня, о том, что вас огорчило или порадовало сегодня, о людях, с которыми вы общались, о себе, каким вы были. Планирование Составление плана на день накануне вечером: экономит время (не нужно выкраивать его утром);

мобилизует (проснувшись, вы уже знаете, что нужно делать). Методики планирования индивидуальны.Но общее правило таково: запишите все задачи, а затем рассортируйте их по важности и срочности.

Приоритеты

Этот ритуал вытекает из предыдущего. Когда список дел составлен, нужно расставить приоритеты. Выберите три наиболее важных задачи. Они должны быть направлены на достижение вашей цели и способствовать прогрессу.

После этого разбейте эти три задачи на более мелкие подзадачи. Пронумеруйте их: № 1 - сделать до 11 часов, № 2 - выполнить сразу после № 1, № 3 - заняться во время обеда и так далее.

В качестве альтернативы попробуйте также подход "1-3-5". Возможно, он больше подойдёт вам.

В любом случае вы получите подробный план действий на следующий день, а это, в свою очередь, мотивирует. Ведь, когда всё по полочкам, проще работать, не так ли?

Благодарность

Этот ритуал рекомендуется выполнять, находясь уже в постели. Закройте глаза и подумайте, кому или чему и за что вы благодарны в уходящем дне. Скажите спасибо коллеге, который заехал за вами по пути на работу; или официантке, которая быстро обслужила вас; или супруге, которая просто была рядом и поддерживала; или самому себе...

С точки зрения позитивной психологии благодарность - это положительная эмоция, которая не только укрепляет межличностные отношения, но и отлично мотивирует. Засыпая с мыслями о хорошем, вы настраиваете себя на продолжение цепочки добра завтра.

Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра. Конфуций