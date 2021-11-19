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Стало известно, какое питание предотвратит нездоровый набор веса у беременных

Когда дело доходит до изменения питания во время беременности, большое внимание уделяется тому, чего следует избегать. Вы уже, вероятно знаете, что нельзя есть моллюски, суши, непастеризованный сыр и мясные деликатесы.

Но правильное питание - это гораздо больше, чем сведение к минимуму контакта с болезнетворными микроорганизмами. Вам также стоит задуматься о качестве еды, которую вы едите. Просим вас обратить внимание на средиземноморскую диету.

Как стоит питаться беременным, чтобы не набрать слишком много веса

Одной из основных целей питания любой будущей мамы должно быть поддержание стабильного уровня сахара в крови. Это потому, что каждый год до 10% беременных женщин заболевают гестационным диабетом. И из этого числа у половины развивается диабет 2 типа. А он может привести ко всевозможным осложнениям со здоровьем.

Хорошие новости: учёные выяснили, какая диета может быть наиболее полезной для предотвращения гестационного диабета. И она связана с множеством других преимуществ.

Средиземноморская диета: польза для будущих мам

Соблюдение средиземноморской диеты привело к снижению риска развития диабета во время беременности на 35%. Женщины, соблюдающие эту диету, также набирали меньше веса во время беременности. К таким выводам пришло исследование более 1200 беременных женщин, опубликованное в журнале PLOS Medicine.

Её соблюдение во время беременности также снижает вероятность того, что у ваших детей в раннем детстве появится избыточный вес.

womanel.com


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