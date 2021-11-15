Кому нельзя есть абрикосы

Читай, кому противопоказаны эти солнечные фрукты.

Трудно представить, что эти нежные оранжевые плоды могут не только радовать своим сладким вкусом. Диетологи утверждают, что абрикосы вредны при некоторых заболеваниях. Так что употреблять их в пищу нужно очень осторожно.

Вред абрикосовых косточек

Главный источник опасности находится в сердцевине фрукта. Абрикосовые косточки содержат амигдалин, которое в пищеварительном тракте образует синильную кислоту - очень сильный яд. Конечно, от пары косточек ничего не случится, но большая доза гарантирует отравление, сопровождаемое першением в горле, тошнотой, слабостью, головной болью, рвотой, а в тяжелых случаях - судорогами и потерей сознания.

Вред абрикосов для диабетиков

В некоторых сортах содержится до 80 % сахара, что опасно для людей, страдающих диабетом. По этой же причине абрикосы противопоказаны при нарушениях обмена веществ.

Вред абрикосов для людей с заболеваниями щитовидной железы

Абрикосы не рекомендуется употреблять при пониженной функции щитовидной железы и при заболевании гепатитом. Каротин, содержащийся в плодах, у таких больных не усваивается и поэтому принимать чистый витамин А целесообразнее.

Вред абрикосов для людей с заболеваниями ЖКТ

Свежие плоды могут навредить при остром гастрите с высокой кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Не стоит злоупотреблять абрикосами при заболеваниях печени и панкреатите.

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