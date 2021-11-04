Если вы спите следующим образом, ваш риск получить диабет на 60% выше

Независимо от того, ложитесь ли вы спать поздно из-за любимого сериала или из-за стресса, каждый человек время от времени сталкивается с недосыпанием. На следующий день вы можете почувствовать усталость или туман. Но со временем это может стать наименьшей из ваших проблем.

Новое исследование показывает, что определенное количество сна также может увеличить риск диабета почти на 60 процентов. Делимся с вами выводами учёных.

Какие привычки сна увеличивают риск диабета

Исследование опубликовали в октябре 2021 года в журнале Nature and Science of Sleep. Учёные проанализировали данные, собранные Британским биобанком у 84 404 взрослых со средним возрастом 62,4 года.

Они обнаружили, что по сравнению с людьми, которые регулярно спали от семи до восьми часов в сутки, те, кто обычно спал менее пяти часов в сутки, имели на 58 процентов более высокий риск развития диабета в следующие пять-семь лет.

Сон менее пяти часов в сутки опасен для здоровья

- Недостаток сна может вызвать повышение уровня грелина, что способствует голоду и набору веса. Это, в свою очередь, увеличивает риск диабета и других метаболических синдромов.

- В том же исследовании Nature and Science of Sleep исследователи обнаружили, что риск психических расстройств увеличился на 106 процентов. А риск расстройств настроения увеличился на 44 процента.

- Кроме того, короткая продолжительность сна значительно увеличивает риск сердечных заболеваний.

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