Из-за дефицита какого минерала вы, сами того не подозревая, набираете вес

В течение десятилетий нам говорили ограничивать соль ради нашего сердца и кровяного давления. Но умеренность и ограничение соли - это две разные вещи. Кампания против соли размывает представление о том, что соль на самом деле делает для нас.
Соль состоит из хлорида натрия. Натрий является важным минералом, "незаменимым", что означает, что мы должны потреблять его с пищей, поскольку наш организм не может его синтезировать. Натрий выполняет в организме множество жизненно важных функций.
Какую роль играет натрий
Натрий является важным макроминералом, выполняющим важные функции в организме, включая, помимо прочего:
-Электролитный баланс;
-Баланс объема внеклеточной жидкости;
-Кровяное давление;
-Мембранный потенциал;
-Нервная передача;
-Сокращение мышц;
-Сердечная и почечная функции;
-Поглощение и транспортировка питательных веществ.
Что происходит, когда мы не получаем нужной соли?
Когда нам не хватает соли, мозг повышает чувствительность к системе вознаграждения. Когда мы едим соль, она вызывает больше приятных ощущений, чем обычно, что приводит к увеличению потребления соли.
Эта внутренняя система вознаграждения, призванная спасти нашу жизнь от дефицита соли, может непреднамеренно способствовать увеличению веса и даже ожирению.
Сколько соли вам нужно?
Национальная академия медицины установила суточную норму натрия для взрослых на уровне 1500 мг в день. Это составляет 3,8 грамма хлорида натрия (соли) в день. Поскольку натрий составляет около 40 процентов соли.
Как дефицит соли влияет на вес
Употребление соли, которую жаждет ваше тело, может быть простой стратегией, позволяющей снизить потребление и, возможно, даже потребность в сахаре и рафинированных углеводах.
Стандартное потребление соли (около полутора чайных ложек соли в день) может помочь поддерживать нормальный уровень инсулина.
womanel.com