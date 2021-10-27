Из-за дефицита какого минерала вы, сами того не подозревая, набираете вес

В течение десятилетий нам говорили ограничивать соль ради нашего сердца и кровяного давления. Но умеренность и ограничение соли - это две разные вещи. Кампания против соли размывает представление о том, что соль на самом деле делает для нас.

Соль состоит из хлорида натрия. Натрий является важным минералом, "незаменимым", что означает, что мы должны потреблять его с пищей, поскольку наш организм не может его синтезировать. Натрий выполняет в организме множество жизненно важных функций.

Какую роль играет натрий

Натрий является важным макроминералом, выполняющим важные функции в организме, включая, помимо прочего:

-Электролитный баланс;

-Баланс объема внеклеточной жидкости;

-Кровяное давление;

-Мембранный потенциал;

-Нервная передача;

-Сокращение мышц;

-Сердечная и почечная функции;

-Поглощение и транспортировка питательных веществ.

Что происходит, когда мы не получаем нужной соли?

Когда нам не хватает соли, мозг повышает чувствительность к системе вознаграждения. Когда мы едим соль, она вызывает больше приятных ощущений, чем обычно, что приводит к увеличению потребления соли.

Эта внутренняя система вознаграждения, призванная спасти нашу жизнь от дефицита соли, может непреднамеренно способствовать увеличению веса и даже ожирению.

Сколько соли вам нужно?

Национальная академия медицины установила суточную норму натрия для взрослых на уровне 1500 мг в день. Это составляет 3,8 грамма хлорида натрия (соли) в день. Поскольку натрий составляет около 40 процентов соли.

Как дефицит соли влияет на вес

Употребление соли, которую жаждет ваше тело, может быть простой стратегией, позволяющей снизить потребление и, возможно, даже потребность в сахаре и рафинированных углеводах.

Стандартное потребление соли (около полутора чайных ложек соли в день) может помочь поддерживать нормальный уровень инсулина.

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