Неосознанная ошибка во время тренировки, которая может привести к катастрофе

Персональные тренеры напоминают нам не забывать дышать на протяжении всей тренировки. И этому можно посвятить целые практики йоги. Но для многих из нас то, как мы дышим, осуществляется на автопилоте, что, как мы считаем, является правильным.

На самом деле, когда в последний раз вы думали, что делаете это неправильно? Вход и выдох, выдох и вдох, верно? Технически да. Но когда вы тренируетесь, вы можете заметить, что ваше дыхание начинает меняться. Вот о чём мы хотели бы вас предупредить.

Плохое дыхание может серьезно навредить вашей тренировке

Сердце и легкие начинают работать с перегрузкой, когда вы бежите марафон или просто совершаете легкую пробежку по окрестностям. Чтобы справиться с этой дополнительной нагрузкой, ваше дыхание обычно увеличивается с 15 до 40-60 раз в минуту.

"Чаще всего люди задерживают дыхание во время упражнений", - говорит Белиза Вранич, клинический психолог и фитнес-эксперт. Добавив: "Люди на самом деле совсем не дышат. Они просто глотают воздух".

Почему это опасно

Кислород должен циркулировать по всему телу и мышцам на протяжении всей тренировки, чтобы защитить нас от травм. Так что помните, не задерживайте дыхание.

Поверхностный метод дыхания может привести как к увеличению частоты сердечных сокращений, так и к повышению артериального давления.

К тому же правильные техники дыхания очень важны, потому что они могут напрямую повлиять на качество вашей тренировки. Проще говоря, правильное дыхание может привести к поднятию большего веса и повышению выносливости во время кардиотренировок.

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