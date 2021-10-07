Звездные астматики: кто из селебрити не один год страдает от приступов удушья - ФОТО

Природа возникновения астмы многообразна, то есть причин для ее появления множество. Иногда она развивается как самостоятельное заболевание, а порой - как сопутствующее. И на фоне хронического стресса тоже может дать о себе знать. А если вам необходимо выступать на публике или профессионально заниматься спортом, то ситуация осложняется.

Ирина Слуцкая

У спортсменки Ирины Слуцкой астма развилась на фоне ревматоидного васкулита. Это довольно редкое и тяжелое воспаление стенок кровеносных сосудов. По словам Ирины, она жива только благодаря гормональным препаратам, которые принимает уже много лет. Диагноз она услышала в 24 года, причем поставили его не сразу. Фигуристка, которая переживала тогда пик карьеры, столкнулась с систематическим повышением температуры. Врачи отправили ее на рентген, который выявил перикардит - воспаление оболочки сердца с накоплением в ней жидкости. "Вот именно мой васкулит поражает сердечно-сосудистую систему, почки и дыхательную систему. То есть у меня был перикардит из-за этого и бронхиальная астма теперь из-за этого, помимо самого этого заболевания", - рассказывала она в интервью. Каждый год фигуристка сдает полный спектр анализов, чтобы понять, в какой стадии сейчас заболевание и как себе помочь.

Ирина Слуцкая. Фото: GlobalLookPress

Певица Пинк

Пинк много лет живет с астмой. А если точнее, певица страдает от этого заболевания с двух лет. В ряде случаев астма поражает именно в детстве. Это не помешало Пинк стать певицей, но создало на пути ряд трудностей. Вокалистка училась задействовать во время пения мышцы живота, а не диафрагму. Но это не избавляло от приступов удушья - периодически исполнительницу увозили прямо с концертных площадок. Не так давно Пинк переболела коронавирусной инфекцией. Характерная для этого диагноза одышка осложняет состояние хронических астматиков. "Это было ужасно: я не могла жить без своего ингалятора, мне было очень страшно. Никогда раньше мне не было так страшно... И ты ничего не можешь сделать - только ждать, дав своему организму время для борьбы с вирусом", - вспоминает Пинк. По ее словам, она чуть ли не заново училась дышать и управлять голосом.

Певица Пинк с детьми. Фото: Instagram @pink

Джессика Альба

Линдси Лохан, как и Пинк, страдает астмой с детства. Из-за удушья она не раз вызывала бригаду медиков. В этой же компании находится Джессика Альба. Голливудская актриса с детства живет с ингалятором в руках. "Моя астма и аллергия были настолько тяжелыми, что мое горло сильно отекало. Я часто болела пневмонией. У меня даже был коллапс легкого", - рассказывала журналистам артистка. В 2008 году беременная Альба даже создала бренд по производству гипоаллергенных стиральных порошков, моющих средств, подгузников и влажных салфеток. Бизнес звезды переживал разные времена, но сейчас приносит ей довольно неплохую прибыль.

Джессика Альба. Фото: GlobalLookPress

А Шэрон Стоун всячески поддерживает астматиков в своих соцсетях - периодически актриса выкладывает упражнения для укрепления легких. Кстати, надувать воздушные шары - одно из них.

Стереотипы вокруг астмы

Врачи предупреждают, что астма может возникнуть в любом возрасте. Как мы видим, нередко она формируется еще в детстве, и тут важно не путать диагноз с повторяющимися обструктивными бронхитами, из-за которых тоже происходит спазм в бронхах, и ребенку тяжело дышать. У детей первыми проявлениями астмы могут быть затяжной кашель, в том числе ночной, или повторяющиеся бронхиты с бронхообструктивным синдромом на фоне каждой ОРВИ. Важно пройти качественное обследование у специалиста. Существует пять степеней тяжести заболевания. В каждом случае своя терапия. При лечении используют не только гормоны, но и противовоспалительные и бронхорасширяющие средства. Последние снимают отек слизистой бронхов, уменьшают образование мокроты, снижают гиперреактивность дыхательных путей.

Кстати, не стоит думать, что астма всегда сопровождается приступами удушья. У кого-то она характеризуется длительными приступами кашля, который никак не лечится с помощью терапевта и ЛОРа - понадобится помощь врача-пульмонолога.

В завершение напомним, что астматики со стажем должны иметь при себе:

глюкокортикостероиды (гормоны) в таблетках и ампулах - применяются для купирования крапивницы, отеков, тяжелых приступов астмы. Дозировки разные и подбираются врачом индивидуально;

антигистаминные препараты: таблетки 2-го поколения в ампулах и 1-го поколения;

бронхолитики - препараты, расширяющие бронхи при приступе астмы;

небулайзер (аппарат для аэрозольной терапии у астматиков должен быть в аптечке обязательно) + препараты для небулайзерной терапии.

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