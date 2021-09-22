Что будет с кожей, если не смывать макияж перед сном? - рассказывают врачи

Все мы знаем, что не смывать косметику перед сном вредно. Но давайте признаемся, что многие из нас нарушают это правило и после бурной вечеринки падают на диван без сил даже взять в руки ватный диск и мицеллярную воду. Эксперты объяснили онлайн-изданию The Sun, почему так делать точно не стоит.

1. Прыщи

Не зря говорят, что правильное очищение - залог красивой и здоровой кожи. Если вы не смываете декоративную косметику на ночь, то это может привести к высыпаниям в виде прыщей и рубцов. Для жирного типа кожи, у которой и так имеются эти проблемы, удалять все излишки макияжа просто необходимо. "Бактерии - основная причина высыпаний", - отмечает Лу Соммере, директор ведущей клиники в Кембридже Cosmex Clinic. В течение дня весь наш макияж смешивается с вредными веществами из окружающей среды, в результате чего забиваются поры, что является идеальной средой для развития бактерий.

2. Морщины

Несмытый макияж на ночь может стать причиной для появления преждевременных признаков старения. Компоненты тонального крема, пудры, туши разрушают защитный барьер, а это, в свою очередь, снижает выработку коллагена. А ведь именно он отвечает за красоту и молодость нашей кожи.

3. Инфекции глаз

Как оказалось, на нашей подушке скапливается огромное количество бактерий. Врач-косметолог Мартин Кинселла объясняет: "Если у вас имеется привычка ложиться спать с тушью на ресницах или тенями на веках, то может возникнуть зуд, аллергия и даже полноценная инфекция глаз".

4. Высыпания

Состав многих средств для макияжа содержит отдушки и красители. Если их оставить на коже надолго, то вполне можно получить воспаления. Например, розацеа, что особо опасно для людей с чувствительным типом кожи.

wmj.ru