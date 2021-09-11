5 лучших тренировок для развития привлекательности

Любая женщина ждет от фитнес-тренировок двух вещей: красивой фигуры и развития привлекательности. Одним словом - хочет почувствовать себя желанной и сексуальной. Мы подобрали для вас пять тренировок, которые помогут стать женственной и соблазнительной.

Функциональный тренинг

Яркие облегающие наряды тренирующихся в зале девушек отлично подчеркивают мощь и красоту упражнений, выполняемых на занятиях кроссфитом. Фигурами сильных и выносливых девушек любуются все посетители фитнес-клуба, ведь их тела пропорционально развиты и подтянуты.

Женщины в первую очередь хотят с помощью тренировок избавиться от лишнего веса, даже если таких проблем у них и не наблюдается. Но за короткий срок занятия функциональным тренингом их тела преображаются.

Кстати, многие женщины потому и боятся отпускать своих мужей в тренажерный зал одних, что там полно соблазнительных красоток, приседающих со штангой. И привлекают их не только отличный внешний вид спортивной женщины, но упорство и невероятная сила воли.

Что ж, если вы хотите, чтобы восхищенные взгляды вашего любимого были направлены только на вас - занимайтесь кроссфитом, а лучше - в паре.

Фейсфитнес

Красивое лицо - зеркало не менее прекрасной души. Чтобы ваша улыбка завораживала окружающих, а естественная красота сражала всех наповал - попробуйте начать занятия по фейсфитнесу. Мысленно визуализируйте образ идеального, здорового и подтянутого лица и регулярно выполняйте упражнения - результат не заставит себя долго ждать!

Через время вы наверняка заметите, что изменилось не только ваше лицо, но и ваше отношение к себе и к окружающему миру.

Осознание того, что твоя красота - в твоих руках, дает очень большую свободу. Перестаньте вестись на маркетинговые уловки, начните ценить силу своих возможностей. И отличный бонус - вы станете спокойнее и увереннее в себе.

Растяжка в гамаках

Что может окрылять больше, чем чувство легкости и гибкости вашего тела? Антигравити - это мягкий способ улучшить растяжку и раскрепоститься. Занятия в специальных тканевых гамаках доступны для людей любого уровня подготовки. При регулярных тренировках вы приобретете гибкое тело, физическую выносливость и стойкость характера. Занимаясь антигравити, вы также нормализуете свой вес и укрепляете иммунитет.

Вы ощутите эйфорию от состояния невесомости, станете пластичнее и увереннее в себе, что вскоре подметят окружающие вас люди. Чем не богиня?

Йога

Если вы хотите чего-то большего, чем просто фитнес-тренировки - выбирайте занятия по йоге. Они имеют глубокий смысл и будут полезны как для тела, так и для души. И помните, что йога дает женскому организму здоровье.

Здоровая женщина - это наполненная женщина с мощной внутренней силой. Йога делает тело женщины гибким, что позволяет энергии, в том числе и сексуальной, течь свободно. Женщина генерирует сексуальную энергию, а йога дает возможность женщине эту энергию накапливать, сохранять и развивать.

Чем больше в женщине этой энергии, тем больше в ней самой жизни. Поэтому если постоянно практиковать йогу, заниматься медитацией, вы будете не только стройны, но уравновешенны и спокойны, а также притягательны.

Танцы в стиле латина

Замечали, сколько сексуальности в красивых, плавных движениях латиноамериканцев, танцующих под зажигательную музыку? Латина - это настоящая пучина страсти! Бачата, сальса, румба, реггетон, меренге - попробуйте освоить любые из этих направлений в паре или соло. Вы получите не только заряд позитива и бодрости на тренировке, но сможете удивить всех грацией и свободой движений на любой вечеринке.

Танцы помогут улучшить осанку и скорректировать походку, развить гибкость тела и повысить самооценку. Научитесь открывать свой поток энергии, и вы будете чувствовать себя раскованно и уверенно даже вне танцпола!

Какую тренировку лучше выбрать - решать вам. Главное, чтобы занятие было действительно по душе, чтобы оно помогло раскрыть ваш внутренний мир, открыть поток женской энергии. Вот он - золотой ключик к секрету женского счастья!

anysports.tv