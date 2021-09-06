4 причины, почему ломаются ногти летом и что с этим делать

Проблема ломкости ногтей не только делает невозможным красивый маникюр, но и говорит о проблемах со здоровьем.

Как правило, ногти слоятся из-за неправильного ухода или нехватки ряда минералов в организме. Однако не только эти факторы могут стать причиной слабых ногтей.

Неправильный уход

Часто ногти слоятся из-за частого наращивания, неправильной техники маникюра или некачественных гель-лаков.

Если ты заметила отслоение ногтевой пластины, дай ногтям немного передохнуть от любых процедур, а затем делай маникюр исключительно у хорошего мастера, который работает на качественных материалах.

Нехватка магния или кальция

Еще одной причиной расслаивания ногтей может быть нехватка магния и кальция в организме. Именно эти два минерала отвечают за крепкие ногти, кости и волосы.

Поэтому старайся два раза в год пропивать курс магния и кальция, а также следи, чтобы в рационе были бобы, зелень, сыр и творог.

Нарушение обменных процессов

Расслоенные ногти могут говорить о нарушении обменных процессов в организме. Именно из-за этого ногти не получают нужные компоненты для здорового роста.

В таком случае следует обратиться к врачу, чтобы пройти обследование и найти причину внутри организма.

Важно: причиной расслоение ногтей может быть прием антибиотиков и стресс.

Контакт с моющими средствами

Моющие средства - враг здоровых ногтей. Запомни эту истину раз и навсегда. Поэтому приучи себя делать всю домашнюю работу исключительно в перчатках.

А перед тем, как надеть перчатки, всегда используй защитный силиконовый крем.

edinstvennaya.ua