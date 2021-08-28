Как управлять метаболизмом, чтобы заставить тело, наконец, сбросить вес

Каждый раз, когда ваше тело что-то делает, для этого ему нужна энергия калорий. Когда ваше тело извлекает калории из пищи, эти калории сжигаются, чтобы удовлетворить текущие потребности организма в энергии. Все "лишнее" сохраняется, в основном в виде телесного жира.

Но некоторые продукты и напитки могут ускорить ваш метаболизм, оказывая небольшое временное влияние на термогенез.Хотим поделиться советами о том, как это сделать.

Пейте кофе или чай

Исследователи обнаружили, что одна доза кофеина в 100 мг (эквивалентная примерно одной чашке кофе) увеличивала скорость метаболизма в состоянии покоя у всех участников на 3-4 процента в течение 150 минут.

При приеме с пищей кофеин усиливал термический эффект еды (количество калорий, сжигаемых организмом, просто переваривая пищу).

Если вы предпочитаете чай, вы будете рады узнать, что он также ускоряет обмен веществ. И черный, и зеленый чай содержат кофеин, хотя и значительно меньше, чем кофе.

Ешьте бразильский орех

Селен - это микроэлемент, о котором вы, вероятно, никогда не слышали. Но он играет важную роль в метаболизме. Мужчинам и женщинам необходимо 55 мкг в день, а беременным - 60 мкг. Селен содержится как в растительной, так и в животной пище, но бразильские орехи - безусловно, лучший его источник.

Добавляйте в еду специи

Когда дело доходит до ускорения вашего метаболизма, немного специй может быть именно тем, что вам нужно. Капсаициноиды - химические вещества в остром перце. Они помогают похудеть тремя способами. К ним относятся: повышенный расход энергии; повышенное окисление липидов (сжигание жира) и снижение аппетита.

Womanel.com