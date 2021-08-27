Задыхаетесь после подъёма по лестнице? Врач рассказал, в чём может быть проблема

Медицинский термин нехватки дыхания - это одышка. Делимся мнением кардиолога Саджит Бхусри о том, почему подъём по лестнице вызывает у вас такие трудности.

Что на самом деле означает, если вам не хватает дыхания, когда вы поднимаетесь по лестнице

Одышка - это явление, которое происходит, когда ваше сердце работает с перегрузкой. К примеру, когда поднимаетесь по лестнице.

Вашим мышцам требуется больше кислорода, и ваше сердце пытается удовлетворить эту потребность. Конечным результатом является сердечный выброс, который, по сути, представляет собой количество энергии, которое ваше сердце передает телу. Ваше тело работает, чтобы сбалансировать сердечный выброс, делая такие вещи, как учащение пульса или принуждение вас дышать быстрее.

Нехватка дыхания после подъёма по лестнице может происходить по нескольким причинам:

- Может быть, вам не хватает питательных веществ и вы плохо едите;

- Возможно, у вас была тяжелая тренировка;

- Либо вашему сердцу трудно перекачивать больше крови и кислорода по всему телу.

Другими словами, если вы регулярно не ходите по лестнице, вы все равно можете запыхаться к тому времени, когда доберетесь до четвертого этажа.

Как упростить подъём по лестнице

Начните с прогулок или походов с низкой интенсивностью и сосредоточьтесь на наращивании своих сил. Дыхание через нос во время тренировок с низкой интенсивностью помогает поддерживать относительно низкую частоту сердечных сокращений, а также помогает вашему организму более эффективно дышать и использовать кислород.

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