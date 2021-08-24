Римский тмин поможет похудеть и укрепить здоровье

Любой, кто хоть раз хотел сбросить несколько лишних килограммов, знает, насколько сложен этот процесс. Однако оказывается, что существует очень простой метод, который дает очень хорошие результаты, а также положительно влияет на наше здоровье. Это волшебное средство - обычный римский тмин. . Ниже вы узнаете, как использовать тмин, чтобы быстрее похудеть, и узнаете больше об исследованиях, подтверждающих его чудесные эффекты.



Исследования, подтверждающие эффективность римского тмина



Свойства тмина для похудения были доказаны в исследовании 2015 года. Исследователи случайным образом разделили 88 женщин с ожирением на две группы. В течение трех месяцев за обеими группами наблюдали диетологи, и они снизили свое ежедневное потребление калорий на 500. Кроме того, одной из этих групп давали одну чайную ложку порошкообразного тмина, смешанного со 150 граммами простого йогурта. Контрольная группа приняла такое же количество йогурта, но без добавления тмина. Через три месяца женщины, принимавшие тмин, потеряли в среднем на 1,3 килограмма больше веса, чем женщины из контрольной группы, всего за это время они потеряли на шесть килограммов! Кроме того, количество жировой ткани в них уменьшилось на 15 процентов, что в три раза больше, чем в контрольной группе, в которой снижение составило всего пять процентов.



Как употреблять тмин для похудения?



Римский тмин можно использовать по-разному. Мы опишем два из лучших: в виде чая для похудения из семян тмина или (как в оригинальном исследовании свойств этой специи) в виде молотого чая, добавленного в натуральный йогурт.



Рецепт для похудения римского чая с тмином



Чтобы приготовить чай с тмином для похудения (и заживления), вам понадобится одна чайная ложка семян тмина и один стакан воды. Положите в кастрюлю чайную ложку семян тмина. Затем слегка обжарьте их на медленном огне в течение нескольких секунд. Затем залить стаканом воды и довести до кипения. Когда это произойдет, включите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на пять минут. Затем процедите семена и немного остудите настой. Пейте теплым.



Римский тмин и йогурт



Также можно принимать тмин в измельченном виде: одну чайную ложку смешать со 150 граммами простого йогурта.

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