Как сохранить красоту и бодрость после бессонной ночи

Иногда в современном ритме жизни времени на сон практически не остается: хочется все успеть и не упустить ни единой возможности. Читай о том, как хорошо выглядеть после недолгого сна.

Существуют несколько способов, которые помогут взбодриться и быть красивой после бессонной ночи за работой или на вечеринке. Ими нельзя злоупотреблять, но иногда использовать можно.

Ванна или душ

Вода имеет поразительное свойство выводить из состояния транса. При этом душ не обязательно должен быть холодным. Наоборот, горячие струи стимулируют более быструю циркуляцию крови. Если тебе больше нравится ванна, то в нее можно добавить немного ароматной соли или того же эвкалипта. Выбирай запах, который больше всего нравится и поможет расслабиться.

Косметика

Если ночь была бессонной, то к появлению кругов под глазами стоит подготовиться заранее. Запасись увлажняющими масками и кремами для лица. Кроме того, пригодится тональный крем.

Питание

В случае постоянных недосыпов старайся обеспечивать свой организм достаточным количеством воды. Это поможет тебе держать себя в тонусе. Но не налегай на кофе. Одной чашки будет вполне достаточно, чтобы немного взбодриться. Две и больше − это уже перебор, который может быть чреват нервным перенапряжением и бессонницей.

Не отказывайся от завтрака. Именно он и станет источником сил. При этом, выбирай максимально питательные продукты, но без жиров. Отлично подойдут, например, фрукты.

Прогулка

Сонливое состояние усугубляется пасмурной погодой, поскольку и без того утомленный организм не получает витамина D, который стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает настроение. Но если за окном отличная солнечная погода, тебе просто необходимо выйти на небольшую прогулку.

Спорт

Скорее всего, именно на физические занятия сил и не хватит. Но в погоне за бодростью спорт может стать отличным союзником. Правда, тренироваться следует очень аккуратно, чтобы не заработать ненужные проблемы со здоровьем. Можно выбрать щадящий режим и сокращенную длительность занятия.

Сон

Все-таки от него никуда не деться. Если у тебя есть такая возможность, вздремни хотя бы несколько минут (15-30) − это значительно увеличит запас прочности, которого хватит до конца дня. Если поспать не получается, попробуй немного расслабиться, посмотри кино или послушай музыку.

ivona.bigmir.net