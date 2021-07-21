Стоит ли принимать специальные добавки перед тренировкой

Для того, чтобы тренировка получилась идеальной, потребуется многое: начиная от грамотного инструктора, заканчивая стильной формой и хорошим настроением. В этот перечень составляющих часто входят и спортивные добавки, в разнообразии которых легко потеряться. Обладатели идеальных тел в Инстаграме часто принимают добавки перед тем, как отправиться на тренировку. Но стоит ли следовать их примеру?

Выбор такого рода добавок впечатляет: в зависимости от ваших личных потребностей подберутся и типы. Некоторые средства улучшают метаболизм, а другие - даже поднимают настроение.

Зачем нужны пищевые добавки перед тренировкой

Если не брать в расчет профессиональных бодибилдеров, то у большинства людей цели одинаковы: более эффективное выполнение упражнений и заряд энергии, необходимый для спортивных подвигов. Повышение концентрации и продуктивности, а также ускорение сжигания калорий - в этом помогут предтренировочные добавки.

Преимущества

У каждой добавки перечень будет особым, но как правило все они наделены и общими чертами. Такой дополнительный заряд бодрости перед тренировкой влияет на выносливость сердечно-сосудистой системы, помогает увеличить мышечную массу и поддерживает более низкий процент жира в организме.

При приеме добавок перед тренировкой есть и потенциальные риски, которые стоит внимательно изучить. И самый распространенный из них - учащенное сердцебиение или аритмия. Возникновение такого состояния обусловлено повышенным содержанием кофеина, а это также может привести и к усилению нервнозности.

Перед тренировками часто принимают и добавки с креатином в составе, который способствует задержанию воды, в результате чего может возникнуть вздутие живота или пищеварительные проблемы. Возможны и головные боли из-за изменений кровяного давления в головном мозге.

Взвешиваем все "за" и "против"

Реакция на прием спортивных добавок перед тренировками индивидуальна - и зависит от вашего образа жизни, привычек питания и общего физического состояния. Важно помнить о том, что добавки - отнюдь не представляют собой волшебные таблетки, а помогают лишь тогда, когда вы соблюдаете здоровые привычки. Плохой сон или некачественное питание, неправильно подобранные физические нагрузки - эти проблемы не решить с помощью порошка из яркой упаковки.

Bazaar