21 июля 2021

отправить статью
Стоит ли принимать специальные добавки перед тренировкой

Здоровье

11:34

  • 23
Стоит ли принимать специальные добавки перед тренировкой
4 привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать

Гурмания

20 июля 10:53

  • 395
4 привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать
Йога для начинающих - Как заниматься в домашних условиях

Здоровье

20 июля 10:22

  • 249
Йога для начинающих - Как заниматься в домашних условиях

21 июля 2021 11:34

Стоит ли принимать специальные добавки перед тренировкой

Для того, чтобы тренировка получилась идеальной, потребуется многое: начиная от грамотного инструктора, заканчивая стильной формой и хорошим настроением. В этот перечень составляющих часто входят и спортивные добавки, в разнообразии которых легко потеряться. Обладатели идеальных тел в Инстаграме часто принимают добавки перед тем, как отправиться на тренировку. Но стоит ли следовать их примеру?

Выбор такого рода добавок впечатляет: в зависимости от ваших личных потребностей подберутся и типы. Некоторые средства улучшают метаболизм, а другие - даже поднимают настроение. 

Зачем нужны пищевые добавки перед тренировкой

Если не брать в расчет профессиональных бодибилдеров, то у большинства людей цели одинаковы: более эффективное выполнение упражнений и заряд энергии, необходимый для спортивных подвигов. Повышение концентрации и продуктивности, а также ускорение сжигания калорий - в этом помогут предтренировочные добавки.

Преимущества 

У каждой добавки перечень будет особым, но как правило все они наделены и общими чертами. Такой дополнительный заряд бодрости перед тренировкой влияет на выносливость сердечно-сосудистой системы, помогает увеличить мышечную массу и поддерживает более низкий процент жира в организме. 

При приеме добавок перед тренировкой есть и потенциальные риски, которые стоит внимательно изучить. И самый распространенный из них - учащенное сердцебиение или аритмия. Возникновение такого состояния обусловлено повышенным содержанием кофеина, а это также может привести и к усилению нервнозности. 

Перед тренировками часто принимают и добавки с креатином в составе, который способствует задержанию воды, в результате чего может возникнуть вздутие живота или пищеварительные проблемы. Возможны и головные боли из-за изменений кровяного давления в головном мозге. 

Взвешиваем все "за" и "против"

Реакция на прием спортивных добавок перед тренировками индивидуальна - и зависит от вашего образа жизни, привычек питания и общего физического состояния. Важно помнить о том, что добавки - отнюдь не представляют собой волшебные таблетки, а помогают лишь тогда, когда вы соблюдаете здоровые привычки. Плохой сон или некачественное питание, неправильно подобранные физические нагрузки - эти проблемы не решить с помощью порошка из яркой упаковки.

Bazaar


Просмотров: 27

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

20 июля 10:22

  • 249
Йога для начинающих - Как заниматься в домашних условиях

Здоровье

17 июля 11:34

  • 1 042
5 ежедневных привычек, из-за которых кожа стареет быстрее

Здоровье

14 июля 10:11

  • 1 294
5 признаков, что вы потребляете слишком много сахара