8 причин есть переспелые бананы

Мы привыкли считать, что появление черных точек на кожуре банана свидетельствует о том, что он переспевший - следовательно, не обладает пользой для организма. Но это соврешенно не так! Вот как минимум 8 причин сьесть его:

1. Он противостоит раку

Ученые выяснили, что в зрелых бананах есть ФНО, фактор некроза опухоли, который разрушает раковые клетки.

2. Он облегчает изжогу

Бананы - натуральные антациды, которые противостоят повышенной кислотности и помогают пищеварению. Они легко усваиваются и не дают ощущения тяжести в желудке. Также они смягчают желудок при изжоге.

3. Он регулирует кровяное давление

Чтобы поддерживать в норме давление, в крови должен быть постоянный уровень калия. А именно в этом вам помогут зрелые бананы, отличный источник этого микроэлемента. При этом в них мало соды, которая может вызывать скачки давления.

4. Он борется с депрессией

В спелых бананах много аминокислоты триптофана. Организм использует ее для производства серотонина, который напрямую влияет на наше настроение (а также на ночной отдых). Поэтому банан - лучший перекус перед сном.

5. Он помогает при запорах

Благодаря высокому содержанию клетчатки бананы способствуют отлаженной работе кишечника.

6. Это мгновенный источник энергии

В бананах много калорий, которые дают мгновенный заряд энергии. Вот почему их так рекомендуют спортсменам и обычным людям перед тренировкой. Также калий противостоит судорогам, а минеральные соединения и питательные вещества, которые содержатся в бананах, поддерживают выносливость.

7. Он борется с анемией

Бананы богаты железом. А это один из главных элементов красных кровяных телец, которые ответственны за транспорт кислорода в организме. Благодаря железу бананы помогают справляться с усталостью, поддерживая силы организма.

8. Он уменьшает менструальные боли

Помимо всего прочего, калий, которого так много в спелых бананах, помогает справиться с мышечными судоргами, которые вызывают боль во время месячных. Также в них много витамина Б6, который уменьшает отечность и регулирует обмен жидкостей в этот период.

elle.ua