Мифы о шампунях, в которые все верят - ФОТО

Мы ежедневно сталкиваемся с проблемами кожи лица, тела и волос. И слепо верим всему, что написано на этикетках, стараемся разобраться, почему тот или иной продукт не работает. Сегодня мы расскажем о самых распространенных мифах о мытье волос шампунем.

Миф 1. Шампунь нужно наносить на всю длину волос. Это самая распространенная ошибка в использовании шампуней. Запомните, мытье головы - это в прямом смысле мытье кожи головы, и следует подбирать шампунь исходя именно из её особенностей. Шампунь нужно наносить на корни волос и аккуратно массировать подушечками пальцев. Остальной длине волос будет достаточно и слегка мыльной воды, особенно если у вас сухие кончики.

Миф 2. Шампуни с этикеткой "два в одном" работают так же хорошо, как шампунь и кондиционер. Такой шампунь считается экспресс-уходом на случай чрезвычайной ситуации, но не средством для постоянного применения. Объясняется это очень просто: шампунь, очищая, открывает кутикулу волоса, кондиционер или маска, напротив, ее закрывают. Такой шампунь прекрасно подойдет для командировки или отпуска, когда не хочется тащить весь свой бьюти-арсенал.

Миф 3. Мыть голову каждый день вредно. Как утверждают трихологи, мыть голову нужно по мере загрязнения, а у всех эта мера разная. Вне зависимости от типа волос, ежедневное очищение нужно всем, кто использует укладочные средства, и тем, кто занимается спортом.

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