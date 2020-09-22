22 сентября 2020

отправить статью
Оливковое масло как часть бьюти-рутины - Советуют звезды

Здоровье

19:55

  • 195
Оливковое масло как часть бьюти-рутины - Советуют звезды
Вещи, которые заставят мужчину влюбиться

Отношения

17:12

  • 260
Вещи, которые заставят мужчину влюбиться
Овощи, которые не совсем полезны в сыром виде <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

15:45

  • 379
Овощи, которые не совсем полезны в сыром виде - ФОТО

22 сентября 2020 19:55

Оливковое масло как часть бьюти-рутины - Советуют звезды

Гвинет Пэлтроу

Пэлтроу - один из главных бьютиголиков Голливуда и об уходе за собой знает все. После долгого перелета она обязательно наносит на кожу микс питательных масел. "Сгодится какое угодно - но особенно я люблю оливковое!" - говорит актриса.

Лив Тайлер

А вот Лив наносит оливковое масло на губы. "Особенно здорово делать это на ночь! - советует актриса. - Уже утром без страха и упрека наношу любую матовую помаду".

Алессандра Амбросио

У Алессандры свой рецепт идеальной маски для волос: "Оливковое масло плюс лимонный сок. Наношу эту смесь минимум раз в неделю - и, знаете, действительно работает!"

bazaar.ru


Просмотров: 195

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

09:28

  • 393
5 утренних привычек, которые не дают тебе похудеть - ФОТО

Здоровье

21 сентября 14:48

  • 254
Как прожить до 100 лет - ФОТО

Здоровье

21 сентября 09:36

  • 276
Что надо знать о родинках? - ФОТО