7 чудесных свойств персика, полезных для нашей кожи - ФОТО

Не зря средневековые поэты сравнивали кожу первых красавиц именно с персиком. Последние исследования доказали, что эти фрукты весьма полезны для нашей кожи. Вот несколько бонусов, которые вы получите, съев несколько персиков.

1.Продлевают молодость.

Витамин С, содержащийся в персиках, стимулирует выработку коллагена, который придает эластичность нашей коже. К тому же этот витамин блокирует свободные радикалы - причину старения.

2.Содержат протеин.

Регулярное употребление персиков укрепляет иммунную систему, защищая нас от многих инфекционных и кожных заболеваний. Кроме того, персики способствуют быстрой регенерации кожи. А протеин, который содержится в этом фрукте необходим для многих жизненно важных процессов.

3.Заживляет микроповреждения на коже.

Маски из фруктовой мякоти или из персиковой кожуры не только увлажняют ее, но и помогут быстрому заживлению после акне или химического пилинга.

4.Помогают регенерации кожи.

Нектарины не только питают нас изнутри, но и хороши для использования в косметических целях. Например, маска из персикового пюре, смешанного с натуральным йогуртом, - отличное увлажняющее средство для сухой кожи. Она поможет спастись и от темных кругов под глазами.

5.Содержат селен.

Селен - мощный антиоксидант, который замедляет процесс старения клеток и способствует росту волос и ногтей. Медицинские исследования показывают, что дефицит селена может повысить риск некоторых форм рака кожи. Правда, в этом случае вам придется съесть довольно много плодов. Но если вы будете употреблять их с творогом, легко получите суточную норму. Ведь творог тоже богат селеном.

6.Защищают от вредного UV-излучения.

Витамины С, К, А и бета-каротин в персиках помогают коже бороться с ультрафиолетовым излучением. Теперь вы можете пить свой "Беллини" на пляже, ссылаясь на научные исследования. Ведь этот коктейль делается из свежего персикового пюре.

7.Содержат витамин А.

Этот витамин также способствует профилактике рака. Последние исследования доказали - высокие дозы витамина А снижают риск некоторых раковых заболеваний кожи на 32%.