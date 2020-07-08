Оливковое масло способствует похудению - ФОТО

В мифы о том, что полное исключение жиров - ключ к похудению, уже давно никто не верит. Наряду с белками и углеводами, жиры - необходимый нутриент для нормального функционирования организма, передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru.

Однако жиры бывают разные, и далеко не все из них могут принести пользу. Самый полезный из всех существующих жиров, без сомнения, - оливковое масло первого отжима (или extra virgin). Оно богато омега-3 и -6 жирными кислотами, витаминами, А и Е и множеством других нутриетов, оказывающих положительное влияние на все: от состояния кожи до здоровья сердца. Высокое содержание антиоксидантов обеспечивает надежную защиту от повреждения свободными радикалами и заметно замедляет процессы старения.

Как оливковое масло способствует снижению веса?

Несмотря на то, что оливковое масло - чистый жир, оно не только не ведет к набору веса (в умеренных количествах, конечно), но и способствует его снижению и поддержанию. Как это происходит? Оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты - "полезные" жиры. Многочисленные исследования подтвердили, что регулярное употребление ненасыщенных (при полном или хотя бы частичном исключении насыщенных) жирных кислот ведет к здоровому снижению веса и нормализации многих процессов в организме.

Кроме того, оливковое масло - источник среднецепочечных триглицеридов или МСТ. Это липидные соединения, которые легко расщепляются организмом и оказывают благотворное влияние на метаболизм. Благодаря легко перевариваемой и усваиваемой структуре, организм использует МСТ в качестве топлива, а не запасает в жировых отложениях.

Будучи достаточно калорийным продуктом, оливковое масло надолго насыщает организм и не позволяет испытывать чувство голода, что существенно снижает риск переедания. Добавляйте оливковое масло первого отжима к рыбе, мясу, овощам и используйте в качестве заправки для салата