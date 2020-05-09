Минус размер за неделю с помощью правильного дыхания - Как работает бодифлекс?

Бодифлекс, то есть систему упражнений, основанную на дыхательной гимнастике, активно продвигает в российском фитнес-сообществе Алина Шпак. Тренер олимпийских чемпионов и звезд успешно ведет марафоны в Instagram и недавно выпустила свою первую книгу, уже успевшую стать бестселлером. "Ешь, пей, дыши, худей" - изложение главных принципов авторской методики Алины #шпакметод. Вот, что о нем нужно знать.

В 2019 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили Уильям Кэлин, Грегг Семенза и Питер Рэтклифф. Ученые из США и Великобритании изучили, как на клетки влияет разное количество кислорода. Его фундаментальное значение для нормального функционирования организма было известно давно, а вот то, как клетки адаптируются к изменению уровня О2, оставалось слабо исследованным. Результаты исследования стали научным доказательством эффективности дыхательных тренировок.

В основе метода - простая идея: чтобы сжигать больше жира, надо получать больше кислорода. Это можно сделать при помощи диафрагмального дыхания. На вдохе диафрагма сжимается и опускается вниз, а живот расслабляется и выпячивается. На выдохе диафрагма куполообразно поднимается, с силой выталкивая воздух из легких. Так задействуется весь объем легких, и кровь лучше насыщается кислородом. Аэробные упражнения позволяют подтянуть мышцы, повысить тонус организма в целом и имеют минимум противопоказаний. Все это - без изнурительных диет и - что сейчас особенно актуально - без походов в зал. На одну тренировку по методике уходит всего 10−15 минут.

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