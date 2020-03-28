Как спасти сухие руки?

Покраснения, зуд, микротрещины, ощущения микропокалывания или жжения очень часто возникают от использования спиртосодержащих средств и, увы, могут привести к контактному дерматиту. В идеале следует пользоваться санитайзером, в котором на втором - пятом местах в списке ингредиентов будут глицерин, пропиленгликоль, масла и алоэ вера. И отдавать предпочтение антисептикам не с этиловым (alcohol denat), а изопропиловым (isopropyl alcohol) спиртом в составе. Последний бережнее действует на кожу и так же безжалостен к инфекции.

Если кожа очень чувствительная, попробуйте найти антисептические средства с хлором - в списке компонентов он будет на первом месте.

Следите не только за тем, как долго вы моете руки, но и чем. Вместо классического мыла используйте масло для купания или крем-гель для сухой и атопичной кожи.

Обязательно насухо вытирайте руки после мытья: даже мелкие капли воды будут дополнительно раздражать пересушенную кожу.

В промежутках между нанесением антисептиков используйте крем для рук - с глицерином, маслами ши и авокадо, алоэ вера. Чем чаще, тем лучше, но минимум - три раза в день.

Защитит и смягчит кожу чистый вазелин (стерильный аптечный), он доступен по цене и отлично работает как защитное средство. Но только для профилактики - если признаков контактного дерматита еще нет. Вместе с чистым вазелином можно использовать глицерин без ароматических добавок, он тоже продается в аптеке. Наносите оба средства вечером перед сном или пока смотрите сериал.

Лучшие SOS-средства, особенно если уже появились трещинки или покраснения, - это эмоленты (смягчающие регенерирующие средства для атопичной кожи). Самый распространенный - декспантенол (крем или мазь). Наносите его толстым слоем на ночь - как маску для рук.

Glamour.ru