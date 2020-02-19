Как понять, что уходит лишний вес, а не вода?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом, как улучшить тело. И для этого "очищал" продуктовую корзину, покупал абонемент в фитнес-клуб, нанимал тренера и с ним пытался определить ближайшие цели и задачи. Чаще всего эта цель - снизить процент жира и нарастить мышечную массу, улучшить тело не только визуально, но и внутренне.

Для начинающих спортсменов главным показателем, приближающим их к желанному идеалу, являются весы. Девушки сразу же после тренировки бегут в раздевалку и с закрытыми глазами, затаив дыхание, встают на весы. Увидев там падение цифр, думают, что похудели. Мужчины же, наоборот, замечая увеличение килограммов, считают, что не зря сегодня накинули на штангу на пару блинов больше.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ?

Но цифры на весах не являются показателем изменения качества тела, поэтому вот несколько моментов, которые помогут понять, что вы на правильном пути:

антропометрия (замеры тела);

отражение в зеркале (визуальные изменения);

одежда стала свободнее сидеть;

комплименты окружающих;

Но все равно все эти способы достаточно поверхностны и не несут за собой точных данных. Поэтому потенциальным "качку" или "фитоняшке", решившим серьезно взяться за построение своего тела, следует обратить внимание на более современные методы анализа состава тела. Один из самых популярных - метод биоимпеданса.

ЧТО ТАКОЕ МЕТОД БИОИМПЕДАНСА?

Биоимпеданс - диагностический метод, анализирующий электрическое сопротивление тканей тела и позволяющий на основе этих данных оценить состав тела, возможности организма и риски развития различных заболеваний.

Чаще всего такой метод используют люди, которые ставят высокие цели в достижении идеальной фигуры. Люди, желающие похудеть и не потерять мышечную массу или увеличить мышечный компонент с минимальным приобретенным жировым. Используя биоимпеданс, вы будете точно знать, что теряете жировую массу, а не воду. Но делать его чаще, чем раз в месяц, не имеет смысла.

На основании данных, полученных с помощью этой процедуры, сделать которую, например, можно во многих фитнес-клубах World Class, атлет сможет сориентироваться, работает ли его программа тренировок, план питания и в каком направлении двигаться дальше.

И вот, сделав эту процедуру, мы начинаем бездумно атаковать лишние килограммы: пьем только воду с лимоном по утрам, едим всеми "любимые" куриные грудки на обед вприкуску с огурцом. А результата все нет, жир не горит, явно что-то не так.

КАК ЖЕ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС ЖИРОСЖИГАНИЯ?

Для начала достаточно выучить несколько простых правил:

правильное питание: ешьте часто, маленькими порциями - это поможет разогнать метаболизм;

больше двигаться;

пить больше воды;

интенсивные кардио и силовые тренировки;

сауна, массаж;

меньше стресса;

крепкий, здоровый сон

Построение красивого, здорового тела - это, увы, не самый быстрый процесс. Он требует внимания и усилий. Соблюдая все эти пункты, постепенно вы увидите, что показатели в составе вашего тела начнут меняться в лучшую сторону, а отражение в зеркале будет только радовать.

Еlle.ru

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