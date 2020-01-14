3 правила, которые повышают эффективность любой диеты

Многие считают, что успех диеты зависит от непоколебимой силы воли и невероятной мотивации, но на самом деле существует довольно внушительный список факторов, который мешает вашим метаморфозам (возраст, скорость метаболизма, генетика и т.д.). Эффективный способ похудения - вещь довольно уникальная: кому-то достаточно просто отказаться от сладкого, кому-то - соблюдать 16-часовое голодание, кому-то - добавить белка в рацион. Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета провели любопытное исследование, в рамках которого они сформировали три универсальных правила для максимизации успеха любой диеты.

Об исследовании

В эксперименте приняли участие 609 человек в возрасте от 18-50 лет, количество мужчин и женщин было примерно одинаковое. Исследователи хотели проследить взаимосвязь биологических факторов и различных диет. Половина участников больше года придерживалась кетогенной диеты - это низкоуглеводная система питания с большим количеством жиров и умеренным количеством белков. Другая половина придерживалась меню с низким содержанием жира и углеводов, делая упор на белковые продукты. За динамикой эксперимента наблюдала группа ученых. По итогам исследователи сформулировали три правила, которые гарантируют успех диеты любому человеку.

ТРИ ПРАВИЛА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПОХУДЕНИЯ

Выбирать питательные продукты

Диету можно "обмануть", добавив туда сбалансированную еду. Делайте ставку на натуральные и качественные продукты: рыбу, овощи, несладкие фрукты, растительное масло. Например, при кето-диете полезнее съесть авокадо, чем сыр, потому что в первом случае вы получите больше витаминов.

Избегать продуктов из белой муки

Продукты из белой муки отдаляют вас от заветных цифр. Лучше делать ставку на хлеб из цельного зерна, блины и панкейки можно делать из миндальной муки.

В основе диеты - овощи

Овощи содержат минимум калорий и максимум витаминов и минералов. Это поможет вам надолго сохранить чувство насыщения и избежать "срывов" на вредные продукты.

Elle.ru

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