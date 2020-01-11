7 полезных свойств кефира

Казалось бы, обычный продукт, который многие не спешат включать в свой рацион, обладает огромным количеством полезных свойств. Если для нас это не стало новостью, то весь мир только начинает петь оды кефиру. Регулярное употребление кефира, приготовленного, как правило, из коровьего, козьего или овечьего молока, оказывает положительный эффект на организм. Существуют альтернативы этого молочного напитка и для веганов: например, кефир из пророщенных семян или кокосовый. В день рекомендуется пить один стакан кефира (200−300 мл). Но будьте осторожны: при чрезмерном употреблении молочный напиток может стать причиной диареи и вздутия живота - это зависит от марки производителя и индивидуальных особенностей вашего организма.

Улучшает работу кишечника

В кефире содержится большое количество пробиотиков и полезных микроорганизмов, которые помогают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и улучшают пищеварение. Часто продукт используют для восстановления микрофлоры, например после принятия курса антибиотиков. Однако кефир не рекомендуется пить людям, которые страдают от повышенной кислотности и язвенных болезней.

Содержит витамины группы B

Кефир богат витаминами В12, В2, В1 и В6, которые способствуют росту клеток и энергообмену, а также нормализуют работу нервной системы. Благодаря процессу брожения кефир получает большее количество витаминов, чем обычное молоко, а соответственно, становится полезнее. К тому же кефир укрепляет иммунитет.

Содержит белок

Молочный продукт богат белками и аминокислотами, которые помогают мышцам расти и восстанавливаться. Именно поэтому его рекомендуется употреблять спортсменам после тренировки.

Подходит для людей с непереносимостью лактозы

В процессе ферментации лактоза превращается в молочную кислоту, которая легко усваивается организмом. Поэтому люди с молочной непереносимостью могут пить кефир, не опасаясь побочных результатов в виде аллергии, тошноты и диареи.

Укрепляет кости

Кефир является отличным источником кальция, который делает кости прочными и уменьшает риск остеопороза (что особенно важно для пожилых людей). В одной чашке кефира содержится половина суточной нормы кальция. Также в молочном напитке содержится фосфор, который улучшает здоровье костей.

Очищает организм

Полезные бактерии уничтожают вредные вещества, которые накапливаются в организме и негативно влияют на общее самочувствие, вызывая усталость и головные боли. Кефир незаменим и при похудении: он содержит мало калорий и отлично насыщает, защищая от переедания.

Улучшает состояние волос и кожи

Кефир способствует проникновению полезных бактерий в кожу и уменьшает воспаление, что может помочь при таких заболеваниях, как розацеа, экзема и акне. Кроме того, он укрепляет волосяные фолликулы, активизируя рост волос.

Вazaar.ru

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