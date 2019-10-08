5 опасных последствий сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни считается одной из вредных привычек. Современный образ жизни изменился так, что мы стали малоподвижны и почти весь день проводим сидя. Это приводит к большим проблемам со здоровьем. Вот 5 последствий такого образа жизни:

Негативное влияние на состояние костей

Сидячий образ жизни влияет на состояние костей и потерю мышечной массы. Кроме того, что может ощущаться слабость, риск развития артрита, остеоартрита и остеопороза увеличивается в несколько раз.

Проблемы с сердцем​

Сидячий образ жизни - слишком большая нагрузка на сердца. Сердце запускает кровообращение, но не может выполнять все функции самостоятельно, в процессе должны участвовать мышцы, именно они управляют полноценной циркуляцией крови. А когда мы долго сидим и мускулы не работают или работают слабо (например, икроножные не задействованы вообще, а именно они активно помогают откачивать кровь снизу вверх), то вся нагрузка ложится на сердце.

Проблемы со спиной

У вас ухудшается осанка. Это происходит, потому что долго сидеть с ровной спиной просто невозможно, и вы неосознанно расслабляетесь. В последствии ускоряется развитие остеохондроза, а также могут возникнуть проблемы с межпозвоночными дисками.

Нарушение кровообращения в области малого таза​

Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни может стать причиной слабости мышц тазового дна. Последствия: отечность ног из-за нарушения венозного оттока и лимфооттока, болезненная менструация, эректильная дисфункция у мужчин.

Лишний вес

​Известно, что во время сидячего образа жизни сжигается меньше калорий, чем съедается. А если к этому еще добавляется много сладкого, жареного и жирного в рационе, то ожирения трудно избежать.

Н. Гасымова

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