7 секретов Виктории Бекхэм для сохранения формы - ФОТО

Виктории Бекхэм 44 года. Сохранять молодость дизайнеру помогает комплексный уход за собой и целая система питания и тренировок. Она включает спортивную активность несколько раз в день и чистый, сбалансированный рацион, обеспечивающий организм всеми необходимыми веществами. Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru представляет главные секреты британской иконы стиля, которые помогают ей оставаться в прекрасной форме.

Авокадо для сияющей кожи

Виктория Бекхэм не скрывает, в чем секрет ее идеального цвета лица и хорошей кожи. Все дело в полезных жирах, которые занимают важное место в рационе дизайнера. В интервью The Telegraph Виктория рассказала, что она съедает три или четыре авокадо ежедневно. Помимо полезных жиров этот плод также содержит витамин Е и антиоксиданты, которые замедляют процесс старения кожи.

Полезный завтрак

Каждое утро Виктория выпивает две ложки яблочного уксуса натощак, о чем она не раз писала на своей странице в Instagram. Затем она готовит для себя и своей семьи витаминный смузи, который в шутку называет "зеленый монстр". Рецепт прост: зеленые яблоки, киви, лимон, шпинат, брокколи и семена чиа. Но это еще не все! После порции этого напитка Виктория обязательно съедает кашу из пророщенных злаков. Туда входят пшеница, ячмень, чечевица, полба и миндальное молоко.

Правильное питание и много зелени

Для Виктории правильное питание - это стиль жизни и настоящее удовольствие. Так, дизайнер обожает овощи, особенно брокколи, бобы и горох. Обычно они служат гарниром к лососю - еще одному фавориту Виктории. Лосось, к слову, важнейший источник полезных жиров, которые так необходимы нашей коже. Виктория убеждена, что питание в первую очередь должно быть сбалансированным, но все же есть продукты, от которых можно отказаться совсем. Для нее это молоко и сыр.

Витамины и БАДы

Помимо продуктов, богатых всевозможными питательными веществами, Виктория обязательно принимает комплекс биологически активных добавок. В ежедневный "витаминный" рацион дизайнера входит коллаген и комплекс из 22 аминокислот, 12 витаминов и 28 минералов. По словам Бекхэм, при таком подходе у морщин просто не остается шансов появиться на вашем лице!

Бег

Каждое утро без исключений Виктория начинает с пробежки. Она пробегает 5 километров и отправляется заниматься со своим тренером Трейси Андерсон (тренировки начинаются в 6 утра - и Виктория никогда на них не опаздывает и не пропускает их).

Разнообразные фитнес-активности в течение всего дня

После утренней тренировки Виктория готовит завтрак детям, везет их в школу, а по дороге на работу опять заезжает в спортзал. Только после второй тренировки дизайнер отправляется в свой офис. Дисциплине Виктории можно только позавидовать, ведь от спорта она не отдыхает даже по выходным, когда многие предпочли бы выспаться.

Групповые занятия

Когда в вашей жизни так много спорта, очень важно поддерживать интерес к тренировкам. Чтобы разнообразить свою фитнес-рутину, Бекхэм часто отправляется на групповые занятия в SoulCycle - одну из самых популярных фитнес-студий в Лос-Анджелесе.

Н. Гасымова

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