5 способов взбодриться за один день

Если у вас всего один выходной в неделю, то предлагаем не тратить его на просмотр сериалов и ленивый релакс в кровати, а использовать для восстановления сил. Представляем 5 лайфхаков, которые помогут перезагрузиться всего за один день.

Сходите на массаж

Любой современный человек много часов в день проводит за гаджетами: работает, ест и "отдыхает" рядом с компьютером или смартфоном - и, как следствие, подолгу сидит в статичных позах. Пришло время позаботиться о своем теле: прямо сейчас запишитесь в массажный салон и устройте себе хотя бы час релакса под чуткими руками специалиста. Утром в понедельник вы проснетесь и почувствуете себя как огурчик - гарантируем!

Займитесь важным делом

У многих из нас есть проекты и дела, которые требуют внимания, но до них постоянно не доходят руки. Кто-то мечтает отобрать фото для печати, чтобы потом сделать фотокнигу с лучшими кадрами. У кого-то вечно переполнена память смартфона и он не может выделить полчаса на разбор файлов. А кто-то обещает подруге детства наконец встретиться за чашкой чая и в спокойной обстановке поделиться новостями. Довольно откладывать на потом: выберите одно из подобных дел и просто сделайте его. Вы тут же почувствуете, как у вас прибавилось сил и поднялось настроение.

Устройте пикник

Если лень одолела вас и даже на улицу не хочется выходить, мотивируйте себя пикником на свежем воздухе. Только представьте: вкусная выпечка, разноцветные овощи и ароматная зелень, жаренное на костре мясо и холодный картонный стаканчик с любимым напитком - что может быть прекраснее?

Выспитесь

Совет кажется банальным, но ему так сложно следовать. Да, утром могут отвлекать дети, соцсети, пес, который хочет прогуляться, или голодный супруг (или супруга), нетерпеливо ждущий кофе и сытный завтрак в постель. И все же способ отдохнуть есть: просто ложитесь пораньше и за час до сна уберите все возможные гаджеты. Организм определенно скажет вам спасибо, а утро будет непривычно бодрым.

Отправляйтесь в мини-путешествие

Чтобы день принес перезагрузку, предлагаем провести его не в духе обычного спокойного выходного. Изучите пригороды, выберите наиболее интересный или живописный уголок и утром отправляйтесь на его покорение. В качестве бонуса вас ждут красочные фото для Instagram, новые кафе и романтичные прогулки с полным ощущением, что вы в отпуске в другом городе.

Н. Гасымова

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