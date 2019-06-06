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6 июня 2019 10:11

5 психологических трюков, чтобы быстро похудеть - ФОТО

Лето уже наступило, а вам все еще сложно избавиться от лишних граммов? Предлагаем ознакомиться с 5 психологическими трюками, которые помогут вам быстро похудеть. 

  • Если вы чувствуете, что не наелись, подождите пару минут - вполне возможно, мозг просто не успел должным образом среагировать. Постарайтесь выдержать эту паузу: в таком случае минус пару сотен калорий вам обеспечено.
  • Ровно по этой же причине советуем попробовать метод, который называется "один на один". Он достаточно спорный, но многие считают его эффективным. Суть его в том, что за один прием пищи вы должны съедать только одно блюдо. Никакой стандартной программы "первое, второе, третье, компот": растяните удовольствие (а заодно разгоните метаболизм).
  • Выбирайте маленькие тарелки. Порции автоматически будут казаться вам более солидными. Кроме того, заранее положите на тарелку все, что собираетесь съесть. Иначе велик риск съесть в разы больше, чем планировалось (причем вы этого даже не заметите).
  • Возьмите за привычку спрашивать себя, действительно ли вы голодны или же подходите к холодильнику от нечего делать. Пусть ваше пищевое поведение станет осознанным.
  • Ну и наконец, обязательно подпишитесь на мотивирующие аккаунты. Вам будет стыдно поедать очередной эклер, если в ленте Instagram то и дело всплывают фотографии девушек, которые таки успели похудеть к лету.

Н. Гасымова       

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