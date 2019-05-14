6 продуктов, способных улучшить настроение и самочувствие

Задумывались ли вы о том, что неправильный рацион может серьезно сказаться не только на вашей фигуре и физическом здоровье, но и на моральном самочувствии? Оказывается, неудачная диета способна провоцировать тревожные расстройства и напрямую влиять на настроение каждого человека. В свой рацион обязательно следует включать продукты, богатые питательными веществами. Введите в свой рацион жирную рыбу - подойдут лосось, сардины или скумбрия. Будучи источниками омега-3, они позволят ускорить мозговую деятельность. Также полезные жиры можно "добыть" в говядине и баранине. Если же вы придерживаетесь вегетарианства, то на помощь придут морские водоросли, листовые зеленые овощи, семена чиа и льна, а также орехи.

Таким образом, средиземноморская диета - один из лучших вариантов ежедневного рациона, помогающего сохранять бодрость тела и духа.

Представляем список продуктов, улучшающих настроение и мироощущение:

Яблоки

Клетчатка, содержащаяся в яблоках, провоцирует в организме выработку бутирата. Это позволяет успокоить организм, снять раздражение.

Авокадо

В этих плодах содержится большое количество витамина В, что позволяет повысить уровень нейромедиаторов в организме. Это напрямую влияет на состояние мозга. А еще в авокадо много калия, снижающего кровяное давление.

Капуста, шпинат и другая зелень

Листовая зелень богата магнием и помогает регулировать серотонин, тем самым снижая уровень беспокойства.

Бульон на кости

В таком бульоне содержится много аминокислот, которые положительно влияют на мозг. Также эта пища богата глицином, а значит, уменьшает волнение и уровень стресса, помогает расслабиться и улучшает качество сна.

Матча

Регулярное потребление чая матча не только замедляет процессы старения, но и улучшает творческие способности, попутно помогая бороться с депрессией. Матчу лучше всего пить вместе с кокосовым молоком: оно отлично помогает этому продукту усваиваться.

Чего следует избегать?

В списке нежелательных продуктов - блюда и напитки, содержащие кофеин и "быстрые" сахара. Также в black list входит коровье молоко: содержащийся в нем казеин оказывает негативное воздействие на мозговую деятельность.

Н. Гасымова

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