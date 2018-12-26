Можно ли пить воду с лимонным соком натощак? - ФОТО

Один стакан воды с лимонным соком натощак по утрам пьют не только Дженнифер Энистон, Бейонсе, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости, но и некоторые жители Баку. Этот напиток называют одним из главных секретов хорошего самочувствия. Якобы это помогает "смыть" все поглощенные накануне токсины, а также те, что организм в процессе метаболизма самостоятельно выработал за ночь.

Рассказываем, всем ли подходит такой тип детокса и в чем его опасность.

Полезные качества воды с лимоном

Этот напиток действительно содержит множество полезных веществ: калий, магний, кальций, железо, витамины С, А и вся подгруппа витаминов В. Поэтому попадая в организм, напиток способствует активации работоспособности всех внутренних систем:

1. Вода с лимоном способствует снятию воспалительных процессов и стимуляции работы пищеварительного тракта. Особенное положительное действие она оказывает на работу кишечника, ослабляя вредоносное воздействие токсинов и химикатов.

2. На печень напиток несет очищающее воздействие, ферменты, содержащиеся в воде с лимоном, стабилизируют работу внутренних органов и способствует их очищению от ядохимикатов и вредоносных компонентов.

3. Вода с лимоном является средством для похудения. Диетологи советуют употреблять напиток всем тем, кто желает подкорректировать фигуру.

4. Напиток помогает стабилизировать работу иммунной системы, оказывая противовирусное, жаропонижающее и иммуностимулирующее воздействие.

5. Оптимальное сочетание магния, а также кальция в воде с лимоном помогает укрепить костную систему.

Вред и противопоказания

Кроме своих положительных свойств, вода с лимонным соком имеет и "минусы".

1. Воду с лимоном рекомендуют пить через трубочку, поскольку кислый напиток способен разрушающе воздействовать на зубную эмаль.

2. При воспалительных болезнях желудка, в особенности, при гастрите с повышенной кислотностью, потребление воды с лимонным соком способно спровоцировать появление изжоги.

3. Натощак такой напиток употреблять нельзя и людям, страдающим желудочными заболеваниями в острой форме.

4. Лимон является достаточно сильным аллергенным фруктом, поэтому и вода с лимоном способна спровоцировать появление в организме соответствующих реакций.

5. При воспалениях мочевого пузыря лимонный напиток пить противопоказано.

Вода с лимоном для похудения

Универсального рецепта приготовления лимонной воды для похудения не существует. Выбирайте любой понравившийся, так как по эффективности они мало чем отличаются.

Например, утром просто добавьте в теплую воду дольку лимона, дайте немного настояться и выпейте. Этот напиток активизирует работу пищеварительной системы и ускоряет процесс расщепления жиров. Еще можете добавить в стакан ложку меда.

Или измельчите один лимон вместе с кожурой, полученную кашицу добавьте в теплую воду. Такой напиток способствует очищению организма от шлаков, поэтому служит прекрасным средством детоксикации.

Использовать лимонный напиток для похудения необходимо грамотно, чтобы вместо пользы не навредить собственному организму. Поэтому на начальном этапе следует употреблять стакан воды с добавлением сока половинки лимона, а уже потом два стакана с добавлением сока одного лимона. Выпивать более двух стаканов напитка не рекомендуется.

Н. Гасымова

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