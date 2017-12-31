5 полезных продуктов, в которых содержится слишком много сахара

Мы привыкли считать эти блюда полезными, но количество сахара в них зашкаливает.

Предлагаем вашему вниманию пять продуктов, отравляющих организм сахаром.

Гранола

Покупная гранола может не только поспособствовать набору веса, но и вызвать повышение уровня сахара в крови. Кроме полезных хлопьев, овса, орехов и семян, она включает патоку, кукурузный сироп, солодовый сироп или другие сладкие ингредиенты.

Фруктовые соки

Содержание сахара в покупных фруктовых соках составляет примерно 7%, то есть на каждый литр - 70 граммов, 12 чайных ложек сахара.

Протеиновые батончики

Профессиональные спортсмены никогда не едят их перед тренировкой: большое количество сахара негативно влияет на качество выполнения упражнений, заставляя организм быстрее выматываться и замедляться.

Выпечка без глютена

Если вы не страдаете целиакией - непереносимостью глютена, покупать такую выпечку не имеет никакого смысла. В ней обычно много сахара, соли и трансжиров для улучшения вкуса.

Йогурты с наполнителями

Их делают из сухого молока и сдабривают всевозможными синтетическими добавками, подсластителями, ароматизаторами и консервантами. В 300-миллилитровой бутылочке питьевого йогурта содержится 45 граммов сахара - почти 8 чайных ложек. Это в полтора раза больше, чем весь дневной максимум для взрослого человека.

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