Врач о неприятных последствиях употребления гречки

Из-за употребления гречки может возникнуть изжога, метеоризм и другие неприятные последствия, уверена врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко. Об этом она рассказала в интервью для "Москва-24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лазуренко объяснила, что людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стоит есть меньше гречки, поскольку из-за нее могут возникнуть изжога, метеоризм и вздутие.

Если у человека синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, избыточный бактериальный рост или недостаток ферментов поджелудочной железы, то организм может неадекватно воспринимать эту крупу, сообщила врач.

Диетолог предупредила, что тем, кто желает похудеть, не стоит есть гречку с добавками, например с молоком и сахаром. "Если человек стремится нормализовать свой обмен веществ, уровень сахара в крови или сбросить вес, то лучше заменить сахар на фрукты, ягоды или сухофрукты", - пояснила Лазуренко. Однако она подчеркнула: если человек регулярно занимается спортом, то вреда от гречневой каши с добавками для фигуры не будет.

В заключение врач назвала способ правильного приготовления гречки. По словам диетолога, ее, как и другие крупы, необходимо замачивать перед варкой, чтобы удалить фитиновую кислоту, а далее использовать по своему усмотрению. После такой обработки, уверена Лазуренко, человек не столкнется с вздутием и урчанием живота и прочими негативными последствиями от употребления гречки.