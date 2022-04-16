11 вкуснейших способов использовать оставшуюся индейку

День благодарения с его традиционным обильным обедом наступил. Скорее всего, к вечеру на вашей кухне и в холодильнике будет масса вкуснейших остатков, которые скучно доедать просто так. Есть несколько простых способов превратить оставшуюся индейку в нечто восхитительно аппетитное! И мы с помощью WikiHow расскажем вам, как именно.

День благодарения с его традиционным обильным обедом наступил. Скорее всего, к вечеру на вашей кухне и в холодильнике будет масса вкуснейших остатков, которые скучно доедать просто так. Есть несколько простых способов превратить оставшуюся индейку в нечто восхитительно аппетитное! И мы с помощью WikiHow расскажем вам, как именно.

Возьмите два куска своего любимого хлеба (чем больше тем лучше) и обжарьте их.

Положите немного салата на нижний кусок - так он слишком быстро не отсыреет.

Намажьте немного клюквенного соуса поверх всего.

Положите поверх клюквенного соуса остатки индейки, нарезанные ломтиками.

Намажьте все это картофельным пюре.

Если остался соус, можно полить им пюре.

Положите немного начинки в картофель.

Если вы засахарили батат, слегка помните его и намажьте им верхний кусок хлеба.

Не забудьте при этом надеть передник - вы можете испачкаться!

Варианты могут быть самыми разнообразными - от обычного "тоста с индейкой на майские праздники" со взбитыми сливками до "что-то от каждого оставшегося продукта в холодильнике", превращенное в пищевое чудище, после которого потребуется дополнительный отдых. Некоторые сэндвичи могут быть настолько большими и неряшливыми, что их следует есть с ножом и вилкой. Ключ к созданию лучшего на планете сэндвича из остатков - это не действовать строго по рецепту. Используйте свои любимые ингредиенты и наслаждайтесь!

2. Вариант для барбекю

1. Разделите на кусочки тушеное мясо индейки и сложите его в миску. Используйте оставшееся мясо столько, сколько пожелаете.

2. Темное мясо индейки предпочтительнее для барбекю из-за его более богатого аромата и более высокого содержания жира.

3. Добавьте ваш любимый соус для барбекю и тщательно перемешайте.

4. Посыпьте специями, которые вы предпочитаете: немного красного перца или соус sriracha придадут индейке новый вкусовой оттенок.

Пока индейка подогревается, подрумяньте булочку.

5. На готовую булочку положите листья салата или шинкованную капусту.

6. Чтобы ваш сэндвич был еще вкуснее, сдобрите хлеб яблочным соком, приправленным специями. Вкуснятина!

3. Сделайте бульон

Часто пропускаемые и выбрасываемые после банкета кости от индейки все еще обладают богатым ароматом и просто просят, чтобы ими насладились. Сделав из них бульон, вы добавите к своим блюдам восхитительный аромат, оставшийся от Дня благодарения: когда будете готовить рис или тушить цыпленка, замените воду этим бульоном.

Обжарьте кости. Сначала очистите их от любого мяса, шкуры и т. п. Выложите кости на противень для выпечки и жарьте при 450 градусах по Фаренгейту (230 по Цельсию), пока они не станут коричневыми.

Пока кости жарятся, положите в кастрюлю луковицу, разрезанную пополам, немного корня сельдерея (ту часть, которую вы обычно выбрасываете), несколько морковок, один или два лавровых листа, пару чайных ложек тимьяна, шалфея и любой кусочек кожицы, жира или мяса, который остался после разделки индейки. Порежьте все на большие куски, чтобы легко удалить их, когда бульон будет готов.

Примечание: если у вас есть "настоящая" жаровня (не та одноразовая алюминиевая из продуктового магазина), вы можете приготовить это блюдо в ней используя на свое усмотрение все, что осталось там после обжаривания мяса. Это придаст вашему блюду более насыщенный аромат и поможет очистить жаровню!

Выложите обжаренные кости в кастрюлю и залейте все содержимое водой на пару дюймов.

Кипятите на медленном огне в течение дня подливая воду по необходимости. А еще можно подлить в кастрюлю несколько чашек белого вина вместо воды.

Когда бульон сварится, выньте из него все овощи и мясо, а затем процедите его через сито с мелкими отверстиями. Просто перемешайте все - это будет похоже по вкусу на тягучую кукурузную кашу из индейки, и вся благодать окажется в бульоне.

Дайте бульону остыть. Жир поднимется на поверхность, где вы сможете легко удалить его. Не волнуйтесь, что не удастся собрать весь жир: когда бульон остынет, жир затвердеет, и вы сможете снять его с поверхности.

Используйте бульон для других супов и заморозьте его остатки. Замороженный бульон годен в течение 6 месяцев - готов запас на всю зиму!

Подсказка: используйте формы для кубиков льда - замораживайте в них бульон, затем храните его в контейнере (у вас будет готовый бульон с ароматом индейки: один кубик на один раз). Положите 4 кубика в кружку и подогрейте в микроволновке, и у вас получится очень питательный и полезный бульон, чтобы пить его длинными, холодными зимними вечерами (или при простуде).

4. Сварите суп с клецками

Вот способ использовать ваш бульон и немного оставшегося фарша, чтобы сделать насыщенный и вкусный суп:

1. Налейте бульон из индейки в кастрюлю и доведите до кипения. Используйте одну или две чашки бульона на каждую порцию - в зависимости от размера порций.

2. Добавьте нарезанную на большие или маленькие куски индейку - как вам нравится.

3. Ложкой для мороженого (или своими руками), сделайте шарики из фарша и опустите их в кастрюлю с кипящим супом.

4. Уменьшите температуру и кипятите в течение приблизительно 10 минут.

5. Выключите огонь и оставьте еще на 5-10 минут.

6. Подавайте к столу.

5. Блюдо в керамической кастрюле

Смешайте две порции оставшейся индейки с таким количеством фарша, как вы хотите.

Выложите в смазанную маслом керамическую кастрюлю для запекания.

Смешайте банку грибного крем-супа с 1/3 чашки белого вина (или молока, если так нужно), полейте сверху индейку и фарш.

Украсьте тонкими ломтиками индейки и панировочными сухарями.

Тушите под крышкой при температуре 400 ͦ F (200 ͦ С) в течение 15 минут.

Готовьте с открытой крышкой еще 5 минут или пока верхняя часть не подрумянится.

6. Испеките пирог

Кто откажется от пирога холодными зимними вечерами? Конечно же, никто!

Сделайте двойной корж.

Выпекайте заготовку для пирога в течение 12 минут.

Тем временем нарежьте кубиками и обжарьте лук, тертую морковь, сельдерей и картофель, пока они не станут мягкими.

Добавьте немного замороженного горошка и кукурузу, оставшийся соус и индейку.

Можно добавить немного зелени и специй (соль, перец, тимьян, шалфей и т. п.)

Консистенция смеси должна быть густой и тяжелой. Как вариант - добавьте остатки фарша, чтобы сделать смесь более густой, если хотите.

Вылейте эту смесь в заготовку для пирога и выпекайте при 350 ͦ F (180 ͦ С) в течение 30 минут или пока он не начнет пузыриться.

7. Приготовьте завтрак

День благодарения обычно ассоциируется у нас с обедом, переходящим в ужин. Так почему бы не начать следующий за ним день с восхитительного воспоминания о банкете. Вот несколько вкусных способов, как использовать остатки на следующее утро:

1. Нарежьте индейку на мелкие кусочки.

2. Возьмите немного мяса и нарежьте его кубиками, поджарьте во фритюре до образования коричневой корочки.

3. Добавьте в равных пропорциях фарш, пюре, батат и снова поджарьте до коричневой корочки периодически помешивая.

4. Выложите смесь на блюдо, сбрызните оставшимся соусом и положите сверху яйцо пашот - получится замечательный завтрак.

5. Приготовьте омлет из индейки, или frittata, в качестве восхитительного завтрака.

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8. Легкие блюда как послевкусие

На День благодарения вы наверняка устроили банкет, но после него вам, конечно же, захочется более легкой пищи. Вот некоторые идеи, как уменьшить калорийность, но сохранить аромат:

Снеки из индейки с клюквой и чеддером. Возьмите остатки клюквенного соуса, коробку с крекерами, немного индейки - и наслаждайтесь!

Салат из индейки. Смешайте оставшуюся индейку с вареными кубиками картофеля, вареными нарезанными яйцами, майонезом, рубленым сельдереем, луком и перемешайте. Сделайте подложку из листьев салата или шпината, сверху выложите оставшуюся индейку со свежей клюквой, ломтиками огурца, орешками кешью и клюквенной или медово-горчичной заправкой.

Индейка с жареным рисом. Возьмите немного мяса индейки, нарежьте его на кубики и украсьте жареный рис, чтобы получилось блюдо с восхитительным ароматом.

9. Заморозьте оставшееся от остатков

Убедитесь, что вы съедите индейку в течение 6 месяцев, пока она хранит свой аромат.

10. Карри из индейки

Карри - это аппетитный способ использовать оставшуюся индейку и восточные специи, которые иногда пылятся в вашем ящике для специй.

Ингредиенты на 3-4 порции:

300 граммов остатков индейки (нарезанные и без кожицы)

горсть свежего шпината

полторы луковицы (нарезанные)

2 сантиметра корня имбиря (натертого)

3 зубчика чеснока (измельченные)

1 чайная ложка молотого тмина

1 чайная ложка молотого кориандра

3 стручка кардамона

1 чайная ложка куркумы

1 чайная ложка порошка корицы

3 столовые ложки растительного масла

150 мл воды

120 мл йогурта

соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Нагрейте сотейник с маслом на сильном огне. Положите нарезанный лук и готовьте его, пока он не станет коричневым.

2. Добавьте специи: чеснок, имбирь, кориандр, тмин, куркуму, корицу, стручки кардамона и паприку. Перемешайте все вместе. Следите, чтобы ничего не пригорело.

3. Положите индейку, влейте воду и йогурт. Оставьте смесь на медленном огне, приправьте солью и перцем по вкусу.

4. Добавьте шпинат и подождите, пока он не станет мягким.

5. Снимайте карри с огня и раскладывайте по тарелкам.

11. Начинка для пиццы

Среди прочего можно использовать оставшуюся индейку в качестве начинки для пиццы. Один из способов состоит в том, чтобы замочить индейку в соусе для барбекю заранее.

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