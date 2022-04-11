Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО

Если относительно ланча, обеда или ужина эксперсс-диеты, как правило, дают строгие ограничения, то завтрак в любом случае должен оставаться плотным, хоть и низкокалорийным. Белковый облет в этом случае - настоящее спасение.

Омлет в духовке готовят по той же рецептуре, что и обычные омлеты - взбитые яйца (желтки отделяются от белков, взбиваются отдельно, а потом смешиваются), жидкость (молоко или вода), мука или манка (для плотности омлета), соль. С той разницей, что омлет в духовке получается более пышным, чем омлет, приготовленный на сковороде.

Для приготовления омлета в духовке вам понадобится сковорода, которую можно использовать в духовочном шкафу или любая другая огнеупорная форма для омлета. Такой омлет можно приготовить с самой разнообразной начинкой.

Омлет в духовке - рецепты

Сладкий омлет в духовке из яичных белков.

Ингредиенты: 4 яичных белка, 2 ст.л. сахара, полстакана абрикосового или земляничного джема, растительное или сливочное масло.

Приготовление: взбейте белки в пену, добавьте сахар, джем и размешайте. Смажьте огнеупорную форму маслом, выложит в нее массу из белков и джема, запекайте в горячей духовке. Подавайте омлет горячим с молоком или ванильным соусом.

Грибной омлет в духовке.

Ингредиенты: 700 г лисичек, 60 г сливочного масла, 4 ст.л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л. шалфея или орегано, сок 1-го лимона, 4 яйца, соль, черный молотый перец.

Приготовление: очистите и вымойте грибы, обсушите, разогрейте в глубокой тяжелой сковороде половину сливочного и оливкового масла, добавьте грибы, обжаривайте 3 минуты, добавьте раздавленный чеснок, пряности и обжаривайте еще 3 минуты. Добавьте соль, перец, лимонный сок и снимите с огня. Разогрейте в сковороде оставшееся масло, добавьте слегка взбитые яйца, перемешанные с половиной грибов, готовьте на маленьком огне - омлет должен схватиться по краям, но остаться внутри жидким. Выложите сверху оставшиеся грибы, поставьте сковороду в духовку на 3 минуты.

Рулет из сырного омлета в духовке.

Ингредиенты: 6 яиц, 250 г майонеза, 200 г сыра гауда, 1 зубчик чеснока, соль.

Приготовление: взбейте яйца с половиной количества майонеза, перелейте массу в смазанную маслом сковороду и запеките омлет с духовки. Дайте остыть. Натрите сыр, смешайте с раздавленным чесноком, добавьте майонез, перец, выложите смесь на омлет, сверните его в форме рулета, заверните в пищевую пленку и охладите. При подаче нарежьте ломтиками.

Омлет в духовке можно подавать как горячим, так и охлажденным, с различными горячими и холодными соусами - острыми или сладкими, а также с ягодами, консервированными фруктами и другими наполнителями на ваш вкус.

Приятного аппетита!

Woman.ru