Шекербура - Пошаговый рецепт - ФОТО

Ингредиенты:

2 яичных желтка

250 гр масла

200 гр сметаны

1 стакан теплого молока

½ ч.л. соды или разрыхлителя

Мука сколько понадобится (приблизительно 1 кг)

1. Растворяем в теплой молоке сухие дрожжи. Как только дрожжи растворятся добавляем теплое растопленное масло, сметану, яичные желтки и перемешиваем.





2. Добавляем муку и замешиваем мягкое, не липкое тесто. Тесто накрываем и ставимв теплое место на 0,5 часа.

3. Тесто разделываем на маленькие шарики и раскатываем скалкой диаметром в 10 см. Наполняем начинкой и аккуратно закрываем края придавая форму косы. С помощью маггаш наносим узоры.





4. Шекербура выкладываем пергаментную бумагу на листы и печем при 180С 10-15 минут.

5. Готовые шекербура остужаем и храним в закрытой емкости чтобы не проветривались.

Начинка:

0.5 кг орехов(любые)

300 гр сахарного песка

5-6 зерен кардамона

1. Жарим орехи и чистим от кожуры. Далее измельчаем, добавляем сахар, кардамон и перемешиваем.







P.S. Шекербура в идеале должна быть белой, пухлой и с нежными узорами. В последнее время часто встречаю в просторах интернета разноцветные, с разными бусами шекербура. Думаю что свою креативность, идеи мы должны применять в других сладостях но ни в коем случае не в национальных сладостях. Мы обязаны сохранить народные традиции и передать свое богатое культурное наследие будущему поколению в первозданном виде.

Фидан Мамедова