Шекербура - Пошаговый рецепт - ФОТО

Ингредиенты:
- 2 яичных желтка
- 250 гр масла
- 200 гр сметаны
- 1 стакан теплого молока
- ½ ч.л. соды или разрыхлителя
- Мука сколько понадобится (приблизительно 1 кг)
1. Растворяем в теплой молоке сухие дрожжи. Как только дрожжи растворятся добавляем теплое растопленное масло, сметану, яичные желтки и перемешиваем.
2. Добавляем муку и замешиваем мягкое, не липкое тесто. Тесто накрываем и ставимв теплое место на 0,5 часа.
3. Тесто разделываем на маленькие шарики и раскатываем скалкой диаметром в 10 см. Наполняем начинкой и аккуратно закрываем края придавая форму косы. С помощью маггаш наносим узоры.
4. Шекербура выкладываем пергаментную бумагу на листы и печем при 180С 10-15 минут.
5. Готовые шекербура остужаем и храним в закрытой емкости чтобы не проветривались.
Начинка:
- 0.5 кг орехов(любые)
- 300 гр сахарного песка
- 5-6 зерен кардамона
1. Жарим орехи и чистим от кожуры. Далее измельчаем, добавляем сахар, кардамон и перемешиваем.
P.S. Шекербура в идеале должна быть белой, пухлой и с нежными узорами. В последнее время часто встречаю в просторах интернета разноцветные, с разными бусами шекербура. Думаю что свою креативность, идеи мы должны применять в других сладостях но ни в коем случае не в национальных сладостях. Мы обязаны сохранить народные традиции и передать свое богатое культурное наследие будущему поколению в первозданном виде.
Фидан Мамедова