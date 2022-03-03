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Шекербура - Пошаговый рецепт - ФОТО

Ингредиенты:

  • 2 яичных желтка
  • 250 гр масла
  • 200 гр сметаны
  • 1 стакан теплого молока
  • ½ ч.л. соды или разрыхлителя
  • Мука сколько понадобится (приблизительно 1 кг)

1. Растворяем в теплой молоке сухие дрожжи. Как только дрожжи растворятся добавляем теплое растопленное масло, сметану, яичные желтки и перемешиваем.

2. Добавляем муку и замешиваем мягкое, не липкое тесто. Тесто накрываем и ставимв теплое место на 0,5 часа.

3. Тесто разделываем на маленькие шарики и раскатываем скалкой диаметром в 10 см. Наполняем начинкой и аккуратно закрываем края придавая форму косы. С помощью маггаш наносим узоры.

4. Шекербура выкладываем пергаментную бумагу на листы и печем при 180С 10-15 минут.

5. Готовые шекербура остужаем и храним в закрытой емкости чтобы не проветривались.

Начинка:

  • 0.5 кг орехов(любые)
  • 300 гр сахарного песка
  • 5-6 зерен кардамона

1. Жарим орехи и чистим от кожуры. Далее измельчаем, добавляем сахар, кардамон и перемешиваем.



P.S. Шекербура в идеале должна быть белой, пухлой и с нежными узорами. В последнее время часто встречаю в просторах интернета разноцветные, с разными бусами шекербура. Думаю что свою креативность, идеи мы должны применять в других сладостях но ни в коем случае не в национальных сладостях. Мы обязаны сохранить народные традиции и передать свое богатое культурное наследие будущему поколению в первозданном виде.

Фидан Мамедова 


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