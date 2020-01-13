13 января 2020

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Что есть на ужин тем, кто худеет? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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13 января 2020 15:00

Что есть на ужин тем, кто худеет? - ФОТО

Морепродукты

Fotobank / Getty Images

Низкокалорийная и питательная опция, богатая белками - а именно их диетологи советуют употреблять вечером тем, кто худеет. Морепродукты очень быстро усваиваются (а значит, их можно съесть даже за час-полтора до сна), и они полны нужными нам микроэлементами и жирными кислотами.

Вареные яйца

Fotobank / Getty Images

Два яйца всмятку станут отличным ужином зимой, ведь они содержат необходимый нам в холодное время витамин D. Они богаты белками и жирами, и в них присутствует целый коктейль полезных микроэлементов.

Гуакамоле

Fotobank / Getty Images

Не зря авокадо обожают знаменитости: одна только Виктория Бекхэм съедает в день две штуки. Авокадо хоть и переполнен жирами, но полезными - такими, которые не откладываются на боках, а нормализуют пищеварение, оказывают положительный эффект на кожу и при этом насыщают. Сделайте легкий гуакамоле без оливкового масла, но с соком лайма и солью.

Рикотта

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В отличие от творога, делается не из молока, а из сыворотки - а это значит, что нежная рикотта намного легче, чем любые другие молокопродукты. Она быстро усваивается, насыщает белком и кальцием и отлично сочетается с медом: добавьте одну чайную ложку к 150-граммовой порции.

Печеные яблоки

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Любимое блюдо бабушек на десерт не только простое и экономное, но и очень полезное для здоровья. Даже не стоит говорить о том, что яблоки - легкий и разрешенный продукт. После приготовления в духовке (или 10 минут в микроволновке) они становятся отличным блюдом для смягчения пищеварительного тракта, а содержащиеся в них витамины способствуют выработке коллагена для кожи. Добавьте немного сухофруктов и корицу.

Куриная грудка

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Для тех, кто не может обойтись без животных протеинов. Куриная грудка без кожи станет отличным легким ужином (тем не менее употребляйте ее не позже чем за два-три часа до сна). И никаких кур из супермаркета: пусть это будет рыночная фермерская или, в крайнем случае, биоптица.

Bazaar.ru

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