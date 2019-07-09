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9 июля 2019 10:31

Вкусный, быстрый, полезный десерт - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

"Если вы никогда не пробовали запеченные персики (пироги не считаются), то самое время это исправить", - написала на своей странице в Instagram фуд-блогер Иля Мамедова и поделилась рецептом прекрасного десерта на завтрак.

Все, что необходимо, так это разрезать персик пополам (можете даже снять кожуру), извлечь косточку и запечь в духовке разрезом вверх при температуре 180 градусов около 10-15 минут, говорит Иля.

Тем временем, промазываем хлеб творогом (можно добавить в него тертую цедру, чуть сахара и мелкорубленую мяту), укладываем персик и поливаем медом акации. При желании можно также посыпать эту прелесть любимыми орешками. Получается очень вкусно, а главное полезно.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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