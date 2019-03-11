Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт приготовления пахлавы - ФОТО

Пахлава - это восточная сладость из многослойного тонкого теста с орехами, пропитанная медовым сиропом. Пахлаву готовят многие народы, однако наибольшую популярность она завоевала в Азербайджане и Турции, где ее принято считать одной из визитных карточек страны.

Первая пахлава была приготовлена еще в 1453 году во дворце султана Фатиха. Уверяют, что его величеству настолько понравилась эта сочная сладость, что он повелел увековечить ее рецепт и готовить при каждом пышном и даже не пышном празднике. Источником сей информации выступает поваренная книга музея османских султанов во дворце Топкапы.

Совсем скоро Новруз байрамы и многие хозяйки уже начали готовить тардиционные сладости этого праздника: пахлаву, гогал и шекербуру.

Lady.Day.Az представляет рецепт сладости, форма которого символизирует звезду, от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.

Ингредиенты:

250 г муки + 3 ст.л муки (для опары)

½ ч.л сухих дрожжей + ½ ч.л сахара

50 г сливочного масла

160 мл молока

1 желток

щепотка соли

Для начинки:

500 г очищенных и размолотых грецких орехов

450 г сахарного песка

молотый кардамон (по вкусу)

+

200 г топленого масла (для промазывания слоев)

100 г топленого масла (для заливки пахлавы)

яичный желток + шафрановая настойка (для смазывания поверхности)

120 г меда

несколько орехов для украшения

Способ приготовления:

1. В первую очередь заливаем щепотку шафрана 80 мл кипятка. Накрываем блюдцем и даем настояться.

2. Готовим опару.

В 125 мл теплого молока (от общего количества) разводим дрожжи. Всыпаем сахар и 3 ст. л. муки. Перемешиваем массу до однородной консистенции. Накрываем посуду с опарой тарелкой и кладем в теплое место на 30-40 минут для увеличения в массе вдвое, а то и втрое.

3. Тесто.

Растапливаем 50 г сливочного масла, вливаем к нему оставшиеся 35 мл молока. Остужаем до комнатной температуры.

Просеиваем в миску для замеса теста 150 г муки, заправляем щепоткой соли.

Делаем в муке лунку. Вбиваем желток, затем вливаем опару и топленое масло с молоком. Начинаем замес теста, круговыми движениями собирая муку со стенок посуды.

Постепенно просеиваем в миску оставшиеся 100 г муки. Кому-то может понадобиться больше муки, кому-то меньше, однако результат должен быть у всех один - мягкое (!!!) и не прилипающее к рукам тесто.

Затягиваем миску с тестом пищевой пленкой и отправляем "отдыхать" в теплом месте на 1 час.

4. По истечении часа делим подошедшее тесто на 14 одинаковых маленьких шариков. 4 из них нужно попарно соединить, тем самым в итоге получив 10 маленьких и 2 больших мячиков из теста (2 больших пойдут на самый нижний и верхний слои пахлавы). Накрыть тесто чистым кухонным полотенцем и дать им подойти. 30 минут будет достаточно, чтобы они потом легко и быстро катались.

5. За это время можно заняться и начинкой. Для этого перемалываем в кофемолке очищенные грецкие орехи, всыпаем к ним сахар и молотый кардамон (не жалейте кардамона, начинка должна благоухать им!). Перемешиваем.

Топим сливочное масло, предназначенное для промазывания слоев.

6. Начинаем "открывать" тесто. Берем один большой колобок, тонко (не тоньше, чем остальные слои) раскатываем его и застилаем им смазанную растопленным маслом форму (края могут свисать за пределами формы, в конце мы их подрежем). Сверху распределяем начинку тонким слоем.

Затем раскатываем один из маленьких колобков (тонко-тонко, словно пергамент) и кладем пласт поверх начинки. Промазываем маслом и посыпаем начинкой. Сверху еще один пласт, масло, орехи... пласт, масло и орехи, и так - до победного. Прежде чем застилать форму последним слоем, подравниваем и отрезаем лишние свисающие края.

7. Последний пласт теста раскатываем так же как и первый (не прозрачный, чтобы образовавшаяся в процессе выпечки корочка была грубоватой, твердой), застилаем им форму, и как бы подгибаем его края вовнутрь.

8. Нарезаем пахлаву на традиционную ромбовидную форму.

9. Смешиваем желток с шафрановой настойкой и промазываем смесью поверхность пахлавы. Выкладываем на каждый ромбик половину грецкого ореха, затем разливаем по всей поверхности пахлавы растопленное сливочное масло, предназначенное для заливки.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку.

10. Как только пахлава покроется румянцем (приблизительно через 15-20 минут), достаем противень из духовки и поливаем пахлаву медом. Возвращаем противень в духовку всего-то на 5-10 минут.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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