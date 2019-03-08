8 марта 2019

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8 марта 2019 11:00

Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт гогала - ФОТО

Совсем скоро Новруз байрамы и многие хозяйки уже начали готовить тардиционные сладости этого праздника: пахлаву, гогал и шекербуру.

Lady.Day.Az представляет рецепт сладости, символизирующей солнце:

Ингредиенты:

Для теста: 

  • Мука - 2 кг
  • Яйца - 2 шт
  • Кукурузное масло - 200 мл
  • Жидкие дрожжи - 30 г
  • Соль - 40 г

Для начинки:

  • Мука - 400 г
  • Тмин - 50 г
  • Анис - 50 г
  • Гвоздика - 10 г
  • Куркума - 10 г
  • Соль, перец
  • Сливочное масло - 150-200 г
  • Яйца - 1 шт.
  • Полностью растопленное сливочное масло для смазывания - 1 кг
  • Тмин для украшения - 20-30 г
  • Яйцо для смазывания - 1 шт

Сразу скажем, гогал - не самая простая выпечка, но зато какая вкусная. Без нее не обойдется ни один праздничный стол. Вы знали, что гогал символизирует солнце? Так вот, если вы хотите принести в дом тепло и солнце, запасаемся терпением и приступаем.

Способ приготовления:

Для начала готовим тесто - к вышеперечисленным продуктам добавляем теплую воду, замешиваем тесто, накрываем и оставляем в комнатной температуре постоять 1 час. Разделяем тесто на 12 шариков.

Муку для начинки подсушиваем на сковороде 5 минут. Потом добавляем пряности и остальные ингредиенты, хорошенько перемешиваем руками. Начинка должна получиться плотная, но крошиться в руках. Соли не жалейте. Готовят гогалы так - шарики раскатываем очень тонко, чтобы просвечивало, один слой укладываем на другой, каждый обильно смазываем маслом. Последний слой не смазывайте.

Получившуюся стопку из 12 слоев разрезаем острым ножом на полоски шириной 4-5 см, сворачиваем в трубочку и перекручиваем винтообразно. Первую ленту по бокам мы не разрезаем, вторую и третью - делим пополам, средние ленты режем на 3 части. Большим пальцем делаем углубление посередине каждого кружочка, засыпаем начинку по чайной ложке и защипываем. Придавливаем с двух сторон.

Через 15-20 минут смазываем гогалы яйцом, посыпаем тмином и отправляем в разогретую до 200˚C печь на 20 минут. Пока гогалы пекутся, заварите чай с чабрецом и не забудьте про лимон.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова       

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