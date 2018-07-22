5 рецептов холодного чая - ФОТО

ЯБЛОЧНО-МЯТНЫЙ ЧАЙ

Способ приготовления:

Заварите 1 литр черного чая, процедите, добавьте около 30 г крупно нарезанной мяты. Очистите от сердцевины пару небольших яблок, нарежьте кубиками и также положите в горячий чай вместе с половинкой лайма. Добавьте сахар - по вкусу. Накройте чайник крышкой и дайте остыть. Подавайте напиток охлажденным с несколькими кубиками льда и ломтиком лайма.

ЧАЙНО-ЦИТРУСОВЫЙ ПУНШ

Способ приготовления:

1 стакан холодного чая смешайте с соком 1 лимона, добавьте сок трех апельсинов и сахар. Влейте 0,5 стакана малинового сиропа, 1 стакан ананасового сока и 1 стакан газированной воды. Предварительно наполненные кусочками ананаса и кубиками льда бокалы залейте на 2/3 приготовленным пуншем и добавьте немного кипятка. Подавайте с соломинкой.

ПРЯНЫЙ ЧАЙ В ИНДИЙСКОМ СТИЛЕ

Способ приготовления:

Смешайте черный и мятный чай, специи (корицу, имбирь, тертый мускатный орех) и залейте все это кипятком. Дайте постоять в течение шести минут, затем процедите и добавьте сахар или мед. Когда жидкость полностью остынет, добавьте к ней лимонный сок и немного газированной воды. Полученный напиток разлейте по бокалам с кубиками льда.

ЧАЙ С КАРДАМОНОМ И МОЛОКОМ

Способ приготовления:

Вскипятите воду с зелеными семенами кардамона, потомите на слабом огне 10 минут. Добавьте черный чай, кожуру апельсина и доведите до кипения. Снимите с огня и настаивайте 3-5 минут. Влейте в напиток молоко, добавьте по вкусу сахар, перемешайте и дайте немного остыть. Разливайте чай по бокалам, наполненным кубиками льда.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С КЛУБНИКОЙ

Способ приготовления:

Заварите зеленый чай в 1,2 литра горячей воды, добавьте сахар, дайте напитку остыть. Затем добавьте сок одного лимона, порезанную на половинки клубнику, некрупно нарезанную мяту и хорошенько перемешайте. Подавайте с кубиками льда, украсив долькой лайма.

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