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19 июня 2018 13:17

"Чыгыртма из курицы" – Пошаговый рецепт

Lady.Day.Az представляет рецепт летнего азербайджанского блюда "чыгыртма из курицы" от фуд-блогера Или Мамедовой.

Это блюдо можно подавать самостоятельно или же в качестве гарнира к рису.

Ингредиенты:

  •  1 курица весом 900 г
  • 2 средних лука
  • 4 яйца
  • 4 ст.л топленого масла + 2 ст.л растительного
  • ½ лимона
  • куркума, соль, перец

Способ приготовления: 

1. Разделать курицу на порционные куски, посолить и поперчить. Лук нашинковать полукольцами.
2. Растопить на сковороде топленое масло, добавив затем растительное. Следом выложить к маслу нашинкованный лук, перемешать и пассеровать на тихом огне под крышкой около 30 минут, периодически помешивая. Как только лук "умрет" и приобретет нежный золотистый цвет, нужно посыпать его куркумой, перемешать и переложить в другую тарелочку.
3. На луковом масле обжариваем с двух сторон кусочки курицы, после чего выкладываем обжаренный ранее лук и даем двум продуктам прожариться вместе около 3-4 минут, после чего сбрызгиваем их соком ½ лимона.
4. Взбиваем яйца с солью и перцем. Заливаем ими курицу с луком и накрываем крышкой. Готовим блюдо до тех пор, пока яйца не схватяться и низ не покроется золотистой корочкой.

Приятного аппетита!


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