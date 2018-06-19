"Чыгыртма из курицы" – Пошаговый рецепт

Lady.Day.Az представляет рецепт летнего азербайджанского блюда "чыгыртма из курицы" от фуд-блогера Или Мамедовой.

Это блюдо можно подавать самостоятельно или же в качестве гарнира к рису.

Ингредиенты:

1 курица весом 900 г

2 средних лука

4 яйца

4 ст.л топленого масла + 2 ст.л растительного

½ лимона

куркума, соль, перец

Способ приготовления:

1. Разделать курицу на порционные куски, посолить и поперчить. Лук нашинковать полукольцами.

2. Растопить на сковороде топленое масло, добавив затем растительное. Следом выложить к маслу нашинкованный лук, перемешать и пассеровать на тихом огне под крышкой около 30 минут, периодически помешивая. Как только лук "умрет" и приобретет нежный золотистый цвет, нужно посыпать его куркумой, перемешать и переложить в другую тарелочку.

3. На луковом масле обжариваем с двух сторон кусочки курицы, после чего выкладываем обжаренный ранее лук и даем двум продуктам прожариться вместе около 3-4 минут, после чего сбрызгиваем их соком ½ лимона.

4. Взбиваем яйца с солью и перцем. Заливаем ими курицу с луком и накрываем крышкой. Готовим блюдо до тех пор, пока яйца не схватяться и низ не покроется золотистой корочкой.

Приятного аппетита!