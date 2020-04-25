На что только не идут модели ради сохранения точеной фигуры! 49-летняя Наоми Кэмпбелл призналась, что ест только один раз в день.

"Я ем только во время ланча. Ланч - это по совместительству и мой ужин, - рассказала супермодель в интервью Wall Street Journal. - Правда, по воскресеньям я позволяю себе расслабиться: могу приготовить десерт, пирожные или пудинг".

Скорее всего, на такую жесткую диету Наоми пришлось сесть из-за режима самоизоляции. Ведь находясь целый день дома, очень легко набрать лишний вес.

Ранее Кэмпбелл говорила, что не изнуряет себя диетами: "Я ем, когда мне хочется есть. Я не голодаю, но если мне не хочется есть, я могу пить воду или сок в течение дня. Такое часто бывает в жару, когда я вообще не голодна. Но я не изнуряю себя голодовками, я просто не ем один или два дня в неделю, если мне не хочется".

"Я забочусь о себе: хорошо и сбалансированно питаюсь, не ем продукты, в которых содержится сахар, и пью много воды, - рассказывает модель. - Конечно, если мы встречаемся вечером с друзьями, я ужинаю вместе с ними, но всегда заказываю что-нибудь легкое. Я не пью спиртное, но иногда могу побаловать себя десертом".

Glamour.ru