Приятное с полезным - Что делает Роми Стрейд на карантине? - ФОТО

Нидерландская топ-модель Роми Стрейд предпочитает проводить время с пользой: девушка выходит на задний двор, устраивается поудобнее и слушает подкасты. Осваивая новую информацию, Роми успевает еще и позагорать.

Для того, чтобы хоть немного зарядить организм витамином D, девушка несколько часов нежится на солнце, оставаясь при этом в одном только кружевном бра и мягких трикотажных штанишках Victoria's Secret. Напомним, что Стрейд является одним из действующих "ангелов" бренда уже на протяжении пяти лет. Роми часто появляется в одежде известной марки не только из-за строгих условий контракта, а просто из личных предпочтений.

Еlle.ru