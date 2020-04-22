22 апреля 2020

отправить статью
Приятное с полезным - Что делает Роми Стрейд на карантине? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

10:00

  • 115
Приятное с полезным - Что делает Роми Стрейд на карантине? - ФОТО
Джессика Альба и Белла Хадид сами стригутся на карантине <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

21 апреля 17:00

  • 432
Джессика Альба и Белла Хадид сами стригутся на карантине - ФОТО
Как справиться с перепадами настроения в самоизоляции?

Опросы

21 апреля 15:00

  • 366
Как справиться с перепадами настроения в самоизоляции?

22 апреля 2020 10:00

Приятное с полезным - Что делает Роми Стрейд на карантине? - ФОТО

Нидерландская топ-модель Роми Стрейд предпочитает проводить время с пользой: девушка выходит на задний двор, устраивается поудобнее и слушает подкасты. Осваивая новую информацию, Роми успевает еще и позагорать.

Для того, чтобы хоть немного зарядить организм витамином D, девушка несколько часов нежится на солнце, оставаясь при этом в одном только кружевном бра и мягких трикотажных штанишках Victoria's Secret. Напомним, что Стрейд является одним из действующих "ангелов" бренда уже на протяжении пяти лет. Роми часто появляется в одежде известной марки не только из-за строгих условий контракта, а просто из личных предпочтений.

Еlle.ru


Просмотров: 115

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гости

20 апреля 10:02

  • 918
Модель из Казани, вылечившаяся от COVID-19: "Кроме температуры и кашля, появилась адская усталость" - ФОТО

Гости

13 апреля 23:28

  • 1 819
Истории женщин-врачей, сражающихся с коронавирусом - ФОТО

Гости

13 апреля 16:00

  • 388
Stay home: Донателла Версаче поддержала своих подписчиков - ФОТО