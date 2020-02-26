5 историй женщин, переживших Ходжалинский геноцид - ФОТО

С октября 1991 года Ходжалы находился в блокаде армянских вооруженных формирований и подвергался ежедневным обстрелам из артиллерии и тяжелой военной техники. В город не подавалось электричество, последний гражданский вертолет прилетел в Ходжалы 28 января. Воздушное сообщение было нарушено после того, как был сбит гражданский вертолет над городом Шуша. Это были страшные дни...

О том, что произошло в ночь с 25 на 26 февраля в Ходжалы, больно говорить даже сейчас, спустя 28 лет после трагедии.

Пытаясь спасти женщин, детей и стариков, мужчины отправили их в аскеранском направлении, поскольку три остальные стороны были блокированы армянскими военными подразделениями. Вымотанные, обмороженные, они шли из последних сил... На свою погибель. По безоружным ходжалинцам был открыт огонь. Практически все они стали жертвами бесчеловечных пыток и зверского убийства в ложбине Аскеран-Нахчеваник.

Лишь небольшой части жителей удалось обойти убийц, но многие из них замерзли в горах.

К моменту нападения на Ходжалы в городе осталось около 3 тысяч человек. Ранее, из-за блокады, большая часть населения вынуждена была покинуть родной город.

Ходжалы был полностью выжжен. В числе погибших в ту злополучную ночь 63 маленьких ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Во время резни было убито 613 человек. 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. 1000 ходжалинцев различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений.

По данным российского правозащитного центра "Мемориал" за 4 дня в Агдам из Ходжалы было доставлено 200 трупов. Были зафиксированы факты надругательства над десятками трупов. Центром правовой защиты также отмечен факт скальпирования живых людей. Оставшихся в живых, тех, кого не успели застрелить, сжигали заживо, детям и взрослым выкалывали глаза, отрубали части тел, вспарывали животы беременным женщинам.

Автор книги "Восемь дней в армянской плену" (Erməni zindanında səkkiz gün) Дурдана Агаева является одной из свидетельниц Ходжалинской резни. В своих многочисленных статьях, посвященных теме геноцида, она отмечает, что Ходжалинский геноцид, как преступление против человечности остался вне мирового внимания, и рассказывает о своем пути через трагические события в Ходжалы и в последующие годы - психологической травме.

Д.Агаева пишет, что она была захвачена в плен армянскими военнослужащими и, будучи женщиной, подверглась особо унизительным пыткам в плену. Даже после освобождения из плена она долгое время испытывала психологическую травму, потому что основы ее личности как азербайджанской женщины были зверски разрушены.

Ей было всего 20 лет, когда армянские войска совершили одну из самых ужасных массовых убийств в новейшей истории человечества в Ходжалы. Она стала свидетельницей того, как двухлетний азербайджанский ребенок был расстрелян на ее глазах вместе с родителями, беременные женщины и старики были убиты штыками автоматов. Она отмечает, что совершившая такие зверства в Ходжалы Армения будет, безусловно, это отрицать, и никто из лиц, совершивших эти массовые убийства, разумеется, никогда не захочет принять на себя ответственность за такие злодеяния.

Д.Агаева признается, что, как мусульманская женщина, побывавшая в армянском плену, она испытывала непередаваемую боль из-за неспособности рассказать общественности о пережитых пытках, изнасилованиях и унижениях. Но она поняла, что, только делясь своей историей, она сможет обрести утешение и начать исцеление.

Lady.Day.Az со ссылкой на Хocali.org представляет истории еще 4 женщин, которые стали очевидцами резни:

Санубар Алекперова, жительница Ходжалы:

"...Гасанабад, Мехтикенд, Боздагы - со всех сторон стреляли. От грохота БМП, вошедших в Ходжалы, содрогалась земля. Сначала женщинам и детям велели спрятаться в подвалы.

Потом пришел глава исполнительной власти Эльман Мамедов и сказал, что надо спасаться, иначе всех уничтожат. Начальник аэропорта Алиф Гаджиев повел нас через лес в сторону Агдама. Вблизи села Нахичеваник попали в засаду. То, что я здесь увидела, мне никогда не забыть: образовалась гора из трупов. И мать мою застрелили. Дочерей моих Севиндж и Хиджран ранили. В тот же миг и в меня попала пуля. Молодые женщины и дети в судорогах умирали на снегу. С нами была рация. Мы кричали о том, что происходит, молили о помощи. Но помощь не пришла".

Сария Талыбова, жительница Ходжалы:

"...Нас привели на армянское кладбище. О том, что здесь произошло, мне трудно рассказать - 4 молодых турка-месхетинца и 3 азербайджанца были принесены в жертву на могиле армянского боевика. Несчастным отрезали головы. После этого солдаты и боевики на глазах у родителей стали истязать и убивать их детей.

Потом трупы с помощью бульдозера сбросили в овраг. Потом привели двух азербайджанцев в форме национальной армии и отвертками выкололи им глаза..."

Минеш Алиева, жительница Ходжалы, 50 лет, огнестрельное ранение в руку:

"...Мы брели по лесу, проваливаясь в глубокий снег. Когда переходили дорогу, в меня попала пуля. Я упала и не могла подняться. Откуда-то из лесу, из-за укрытий велась частая стрельба. Алиф схватил меня и выволок на обочину дороги. Потом он залег в кустах и дал очередь по обстреливающим нас боевикам. Стрельба из лесу на какое-то время прекратилась. Алиф закричал женщинам, которые лежали на другой стороне дороги, не поднимать голову, чтобы они быстрее переходили. Он периодически стрелял, и каждый раз боевики затихали. За это время около двадцати женщин и детей перебежали дорогу. Когда Алиф стал менять магазин, армяне открыли ответный огонь. Одна из пуль попала Алифу прямо в лоб. Это было жуткое зрелище..."

Сусан Джафарова, 1968 года рождения:

"Я - медсестра. Мы с врачом несли на носилках раненого. Вместе с группой односельчан перешли железнодорожный мост и реку Гар-гар. В ледяной воде я потеряла обувь. Долго прятались в заснеженном лесу, окруженном со всех сторон армянскими боевиками. У одной женщины был на руках 9-месячный ребенок. Он громко плакал. Из-за него нас всех могли обнаружить. Мать в страхе зажимала ему рот. Когда они добрались до Агдама, малютка почти не дышал... Мы вышли на поляну возле армянского села Нахичеваник. Там уже лежало много убитых. Послышалась армянская речь. Я упала на землю и притворилась убитой. Они ходили рядом и добивали тех; кто стонал и шевелился... Всю остальную дорогу я ползла, так как уже не могла идти..."

Отметим, что резня в Ходжалы, жестокость, с которой пытали и убивали людей, привела в ужас российских, английских, французских, немецких, американских журналистов и публицистов.

Геноцид против мирного населения подтверждает факт нарушения Арменией протоколов Женевской конвенции и противоречит принятым в мире международным конвенциям.

Азербайджанский народ помнит и скорбит о невинно убитых и замученных жителях города Ходжалы.

Добавим, что до сих пор зачинщики этих чудовищных зверств и преступлений против человечества не понесли заслуженного наказания.

Ф. Агаларова