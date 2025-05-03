3 мая 2025

3 мая 2025 11:50

Одна модель джинсов стала трендом в 2025 году

Одна модель джинсов и шорт из денима стала трендом в 2025 году. Соответствующий материал публикует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о блестящем дениме, который массово принялись носить знаменитости и инфлюэнсеры. Речь идет о джинсах и шортах со стразами или из блестящего денима. В подобных появлялись на публике исполнительница Тейлор Свифт, актриса Блейк Лайвли, певица Долли Партон, телезвезда Энн Хэтэуэй и другие звезды.

Модная вещь представлена в ассортименте таких брендов, как Good American, Reformation, Ralph Lauren, Stella McCartney и Free People, а также Rag & Bone, Steve Madden, Mango, Zara, Frame и других марок.


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